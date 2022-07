La grande sfida è non sperperare ​i fondi del Pnrr

Repetita iuvant. Soprattutto in questo tempo in cui si esibiscono i primi ruggiti in vista di una campagna elettorale che si preannuncia termicamente in linea con il solleone. Ora, tra le cose che vale la pena ripetere, una su tutte è degna di ripetizione; ovvero, la ragione che ha spinto a depotenziare gli attriti tra l’Italia e l’Unione europea prodotti dall’onda lunga del baldanzoso populismo pre-pandemia.

L’inondazione di denari che ha miracolosamente convertito i tanti grugniti contro l’euro, la Bce, i burocrati di Bruxelles, in melodiose intonazioni di affratellamento, è infatti il frutto di una scelta ben precisa dettata da tale ragione: evitare che dopo il Regno Unito anche l’Italia abbandonasse l’Unione, la qual cosa avrebbe sancito, se non la fine dell’Unione stessa, un suo irrimediabile indebolimento.

Ma se vi è interesse, in Europa, acché l’Italia resti agganciata al destino che ha grandemente contribuito a tessere, vi è anche interesse acché l’Italia resti un Paese solido e affidabile. E infatti questi denari - che in gran parte, è bene ricordarlo, dovranno essere restituiti – sono stati elargiti anche con lo scopo di accrescere la coesione territoriale, ricomponendo la frattura del Nord con il Mezzogiorno.

Un utile esercizio per evitare l’intorpidimento della propria immaginazione, consiste nell’interrogarsi sulle conseguenze che potrebbero manifestarsi qualora i denari confluiti nel Pnrr fossero indecorosamente sperperati in una miriade di microinterventi inefficaci, ovvero messi al servizio di grandiose architetture finalizzate allo sciupio; frutto, queste, della stessa perversa esaltazione che ha condotto a concepire un superbonus edilizio al 110%.

Senza avere una particolare capacità di squarciare il velo del futuro, mi pare di poter dire che due sono i possibili esiti di una gestione sconsiderata o inefficace delle risorse del Pnrr.

Entrambi questi esiti presuppongono che la trasformazione non sia avvenuta, che l’«Italia domani» prefigurata dal piano, sia la stessa Italietta di ieri; che la crescita economica rimanga asfittica come negli ultimi vent’anni, e il peso del debito pubblico diventi pertanto insostenibile. Che le circostanze economiche nel Mezzogiorno, che ne prefigurano lo spopolamento e la marginalizzazione, restino tal quali.

Il primo esito è connesso con la possibilità che in Italia si manifestino pressioni per liberarsi dai vincoli che inevitabilmente si stringeranno come un cappio attorno al collo dei cittadini. Senza la prospettiva di un nuovo programma di investimenti (targato Ue) o di una estesa monetizzazione del debito pubblico (avallata dalla Bce), queste pressioni potrebbero, alla lunga, avere la meglio. L’Italia abbandonerebbe l’euro affrancandosi probabilmente anche dall’Unione.

Il secondo esito è invece connesso con il fatto che, in mancanza di un’adeguata trasformazione, il conflitto distributivo in Italia ne risulterebbe ringalluzzito, e la capacità di tenuta complessiva del paese ne sarebbe compromessa. L’autonomia differenziata potrebbe essere solo il primo stadio di un processo irreversibile di separazione neanche troppo consensuale.

Entrambi questi esiti sarebbero disastrosi, per il Sud e per il paese. Chissà se all’allegra baraonda che ha condotto alla quasi sfiducia al governo Draghi e alla sua dipartita, seguirà una campagna elettorale in cui ci si preoccuperà anche di tranquillizzare gli italiani sul fatto che, in fondo, si tratta di incubi che un parlamento frammentato e senza possibilità alcuna di orientamento, sarà in grado di dissolvere.