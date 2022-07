Con pochi eletti in Parlamento c'è bisogno di competenti

Per Napoli queste elezioni politiche saranno un grande stress test democratico. Dai primi calcoli, la città di Napoli dovrebbe eleggere, al netto di complicati meccanismi di ripartizione, un senatore e tre deputati. Una delle più importanti città italiane, la più importante del Sud Italia, abitata da circa un milione di abitanti, sarà rappresentata nei due rami del Parlamento da circa cinque tra senatori e deputati. Una “riforma”, quella voluta dei populisti che, a fronte di un irrisorio risparmio per le casse dello Stato, priverà la città di Napoli di una pattuglia larga e plurale di rappresentanti del popolo. E si tace volutamente in questa sede il depauperamento democratico che subirà l’intera Campania, perché è un capitolo a parte benché altrettanto sbalorditivo.

Questa “riforma” cade sulla testa proprio di tanti ex populisti che ora farebbero carte false pur di avere maggiori spazi democratici. Ma si sa che la politica, come del resto la vita, è piena di persone che segano i rami sui quali siedono o che piangono lacrime di coccodrillo.

Eppure l’astensionismo crescente, pericoloso perché erode l’autorevolezza delle istituzioni, avrebbe bisogno di maggiori spazi di rappresentanza e la proliferazione di partitini con parlamentari spesso voltagabbana potrebbe ugualmente proseguire nonostante riforma: numeri ridotti ma fenomeno immutato. Tuttavia è comprensibile che questa tesi risulti indigeribile a chi ha una visione demagogica della democrazia, anche se non sono pochi i populisti che hanno compreso i danni che hanno arrecato al sistema politico con “riforme” scritte più con le viscere che non con il cervello.

A questo bisogna aggiungere la delicatezza della gestione dei fondi del Pnrr e la ridefinizione delle strategie di crescita e di sviluppo di Napoli e del Mezzogiorno.

Se i partiti potranno eleggere sempre meno deputati e senatori, realisticamente il rischio è che pezzi sempre più consistenti di classi dirigenti disertino l’impegno diretto. E questo incide non soltanto sulla qualità di coloro che sono in campo – premiando i più “accaniti” – ma, come si diceva prima, sulla partecipazione democratica. Tutto questo, inoltre, creerà una notevole asimmetria rappresentativa rispetto ai consiglieri regionali, che in proporzione ai deputati e ai senatori saranno di gran lunga più numerosi. Infine, minori sono “i posti” disponibili in Parlamento e maggiore sarà il rischio che da Napoli e soprattutto da Roma si decida per candidati ben incardinati nelle correnti dominanti o ben piazzati nel borsino di chi sale e di chi scende in base al numero di tessere “gestite”. Dubitiamo, insomma, che la “riforma” sul taglio dei parlamentari migliorerà la rappresentanza democratica a Napoli e la qualità delle sue classi dirigenti a Roma.

Non resta che un’ultima speranza, ovvero che a essere candidati siano i più competenti in assoluto di cui dispone la società politica napoletana. Non si sta dicendo di candidare tecnici o esponenti della società civile – anche questo hanno capito molti populisti, e cioè che la politica è un lavoro serio e difficile, e che non possono farlo tutti – ma di scegliere, all’interno dei vertici in possesso di un solido consenso elettorale, i migliori, i più competenti, i più capaci di muoversi nella fitta selva delle normative europee, statali, regionali e comunali. Andare alla Camera e al Senato non può essere soltanto un modo per elevarsi socialmente o per risolvere grovigli psicologici personali: la città di Napoli merita deputati e senatori di altissima qualità, perché le sfide che attendono questa grande città sono tante, e non è accettabile che a governarle siano maneggioni o improvvisati.

L’auspicio è che i partiti sappiano dosare al meglio consenso e competenza. E che i cittadini sappiano distinguere tra chi agita istinti bassi o demagogici e chi intende impegnarsi seriamente per la tenuta e la crescita economica e civile di Napoli. Da questo punto di vista sarebbe il caso che si tornasse a parlare di programmi e non solo dei massimi sistemi o dei “casi personali”, ovvero dei destini dei singoli politici. I programmi, che un tempo erano la base delle decisioni politiche ed elettorali. Oggi ci si presenta davanti agli elettori unicamente attrezzati di accordi e di slogan, spesso inconsapevoli delle difficoltà di rappresentare una città mostruosamente problematica ed entusiasmante come Napoli. I partiti hanno molte colpe. Non ultima, quella di essersi illusi di rafforzarsi con l’antipolitica. Ma c’è solo un modo per rendere migliori la politica: partecipando, intervenendo, militando, andando a votare e informandosi dei programmi dei candidati. Una democrazia diventa forte anzitutto quando a essere forti sono i suoi cittadini. Quindi si faccia in modo che quei pochi senatori e deputati che Napoli eleggerà siano all’altezza delle sfide che dovranno affrontare.