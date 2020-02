Elezioni regionali Campania, De Luca avvisa: «Mi ricandido, non sono Brad Pitt ma rassegnatevi»

Eppure la giornata del governatore, prima dello stop del Tar al suo concorsone, era partita assai in discesa. Tra battute in radio e un’iniziativa a Benevento dove De Luca e Mastella, due politici assai navigati, si lisciano il pelo a vicenda scambiandosi battute. Ma una frecciata al suo partito non poteva mancare a De Luca. Figuriamoci.

IL PARTITO

«Il Pd arriva tardi agli appuntamenti, per questo è un diesel. Bisogna avere pazienza, ma poi si arriva al risultato. Se vi aspettate un candidato alle regionali come Brad Pitt rimarrete delusi, perché - ironizza il governatore con il suo stile per ribadire che alla fine il suo partito, pur riottoso come cinque anni fa, alla fine convergerà su di lui - ci sarà De Luca, che forse non è un granché d’aspetto, ma la concretezza lo contraddistingue».

E poi sempre a Radio Crc fa capire come la campagna elettorale sarà durissima: «Abbiamo subito, nei giorni scorsi, un’operazione di hackeraggio per quanto riguarda il sito della regione. Si sta avvicinando il periodo elettorale, quindi ci aspettiamo di tutto. La concretezza, a quanto pare, dà fastidio, quindi hanno cercato di oscurare il nostro sito. Nei prossimi mesi dobbiamo aspettarci di tutto, dalle intimidazioni fisiche, a questi gesti vigliacchi e sporchi». Un riferimento anche al lancio di monetine di due giorni fa a Poggiomarino.

L’INCONTRO

Nel Sannio invece De Luca e Mastella si strizzano l’occhiolino a vicenda. Ed inizia il leader di Ceppaloni a margine di un’intesa firmata tra i due. «C’e’ stata una fatwa rispetto a me da Salvini e, quindi, replico con una contro-fatwa uguale e contraria: io non sto con il candidato della Lega, è insopportabile al Sud», attacca Mastella che pure aveva l’ambizione di correre da candidato governatore del centrodestra. E aggiunge sornione: «Se sosterrò De Luca? Non so chi sarà il candidato di centrosinistra…», dice sornione il sindaco che pochi giorni fa ha dato le dimissioni ed a fine mese diventeranno definitive se non ritirate. E in quel caso si andrà a nuove elezioni nel capoluogo sannita con l’incognita Mastella: si ripresenta come primo cittadino e scende in campo con una sua lista alle Regionali? Bah, vedremo...

Il governatore De Luca sembra fiutare l’aria e usa parole al miele verso l’esponente politico post-dc. Per la serie non si sa mai. E infatti quasi lo esorta a rimanere al suo posto di sindaco. «Mi auguro che ci sia una continuità amministrativa nel comune di Benevento. Io sono tra quelli - sottolinea il governatore - che ritengono sbagliato avere traumi amministrativi, bisogna dare continuità».

E Mastella ringrazia: «Ringrazio per l’auspicio De Luca - risponde il sindaco dimissionario - ma le decisione è tutta mia. Mi prendo alcuni giorni di libertà, andrò un po’ fuori per eliminare le tossine delle vicende che riguardano la mia città e dopo deciderò in piana coscienza. Andrò alla Madonna delle Grazie, pregherò un po’ e chiederò un po’ di conforto. E poi deciderò...».

Ultimo aggiornamento: 23:41

