Tra le novità delle prossime elezioni si segnala spesso il fatto che si voterà in autunno e che il numero dei parlamentari è stato drasticamente ridotto; non si sottolinea, però, a sufficienza che per la prima volta i giovani under25 voteranno anche per il Senato. Tale innovazione è importante perché rappresenta un significativo indizio di un auspicabile cambiamento volto ad attribuire un maggior peso ai giovani in vista delle scelte strategiche che il Paese dovrà fare.



Infatti, uno dei temi centrali finora assenti nei dibattiti e nelle proposte dei partiti riguarda un riferimento specifico e dettagliato delle problematiche di oggi e di domani dei nostri ragazzi/e, che il premier Draghi in questi giorni ha definito “speranza della Politica”. In verità, nelle accese discussioni tra partiti, si sta facendo strada un tema che coinvolge le classi di età giovanili, messe in contrasto con quelle anziane.



Diciamo subito che il “cuore” del problema è chiaro: alcune correnti di pensiero sostengono che agli anziani sono riservate risorse, non “necessarie”, che diversamente potrebbero essere utilizzate per migliorare la condizione delle giovani generazioni. È pur vero che la Demografia utilizza da sempre tale confronto – e non contrasto – per misurare l’invecchiamento della popolazione (anziani over65 diviso giovani under15), ma mai la stessa Demografia avrebbe immaginato che un indicatore di questo tipo sarebbe stata la base interpretativa di un possibile conflitto generazionale, con il rischio di “incrinare” l’indispensabile spirito di coesione sociale del Paese. Ma è proprio così? Intanto, quando parliamo di anziani stiamo considerando cittadini che sono nonni e genitori di giovani, che a loro volta sono nipoti e figli, ed è perlomeno assenza di delicatezza trasfondere la percezione che almeno parte delle risorse assorbite dai nonni e dai genitori possano “danneggiare”, anche se indirettamente, i propri nipoti e figli.

Dopodiché appare sorprendente il fatto che la questione venga posta come se tra le disponibilità degli anziani e quelle dei giovani ci fosse una specie di “vasi comunicanti” - nel senso che al ridursi delle prime aumentano le seconde - quando invece sono tanti i “serbatoi” in grado di alimentare le risorse per i giovani (si pensi, ad esempio, ai tanti sostegni ricevuti da chi non ne ha diritto oppure all’evasione fiscale e contributiva che, di sicuro, non appartiene ai giovani e ai pensionati). Ancora, se vogliamo entrare nel merito della “controversia”, la domanda è se sono veramente esorbitanti le disponibilità degli anziani; la questione più discussa attiene alla spesa (elevata) destinata al nostro sistema pensionistico e ciò è vero (assorbe quasi il 16% del Pil e i recenti provvedimenti su quota 100 e 102, anticipando l’età al pensionamento, l’hanno ulteriormente dilatata), ma se dalla spesa complessiva viene tolta quella per le pensioni assistenziali e d’invalidità – che certamente non possono essere considerate situazioni di privilegio e valgono intorno al 20% del totale - avremmo un tendenziale equilibrio tra l’ammontare dei contributi versati dai lavoratori e dai datori in un anno e quello delle pensioni erogate nello stesso anno (il nostro sistema pensionistico è a ripartizione, ciò che si versa in un anno serve a liquidare le pensioni dello stesso anno). Inoltre, si sente, non di rado, che gli anziani possono precludere il lavoro ai giovani, ma anche in questa circostanza non esiste un tale “automatismo”, come ampiamente dimostrato da numerose verifiche empiriche. Poi si narra che i giovani dovranno rimborsare i debiti contratti dagli anziani (si tratta del debito pubblico che oggi ammonta a quasi 2800 miliardi); ciò è vero ma lo è altrettanto il fatto che detti anziani lasceranno nel tempo un patrimonio reale e finanziario pari a circa 10mila miliardi (quello finanziario vale circa la metà), cioè quasi quattro volte il suddetto debito - una prudente stima indica che entro il prossimo ventennio (mortis causa) sarà “trasferito” gradualmente ai giovani eredi più del 25% di detto patrimonio - accumulato grazie ad un’esistenza laboriosa e generosa nella fase di ricostruzione e poi di manutenzione del Paese, rappresentando così un caso forse irripetibile e pressoché unico in Europa.



Insomma, i nostri giovani vanno ascoltati, corredati sul piano formativo e potenziato il loro contributo per i futuri assetti della società; però non devono essere distratti (né tantomeno compatiti) nel far percepire loro che i sussidi sono una confortante fonte di reddito, che il futuro lavorativo è ostacolato dagli anziani o, peggio ancora, che i buoni risultati nella vita dipendono dalla fortuna - e non dalla competenza acquisita e dall’impegno profuso – perché la fortuna non è cieca, ma ci vede molto bene!