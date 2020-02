Il caso Ruotolo e le vere priorità ​dei cittadini

La scelta del Partito democratico di candidare Sandro Ruotolo alle elezioni suppletive per il Senato del prossimo 23 febbraio ha suscitato un acceso dibattito in città, sui suoi giornali e sulle pagine dei social network, Facebook in particolare. Contro questa scelta Biagio De Giovanni e Paolo Macry sono intervenuti con un appello firmato da centinaia di cittadini (e tra questi il sottoscritto) che è stato il vero innesco della discussione. Su questa discussione, il direttore del Corriere del Mezzogiorno, Enzo d’Errico, ha scritto due giorni fa parole che bisogna considerare con attenzione.



Com’è noto la pietra dello scandalo è l’alleanza Pd-De Magistris che la candidatura sottintende, ma in gioco ci sono anche questioni più generali e che non possono essere accantonate tanto facilmente. D’Errico giustamente le richiama, seppur sommariamente, nel suo editoriale. Riguardano i contenuti dell’offerta politica, le culture dei partiti, la loro ridefinizione, il modo di essere stesso della sinistra, dopo una lunga stagione ideologica che ne ha fortemente stemperato i tratti e la collocazione di campo.



Ora, se in politica conta vincere, come è stato più volte ripetuto e come ricorda ancora il direttore del Corriere del Mezzogiorno, vorrei far notare che questo riguarda sicuramente i partiti, i loro apparati, la schiera dei militanti. Gli elettori, e tra questi anche gli elettori del Pd, non sono invece propriamente dei «militanti» (a parte voglio dire il cerchio più piccolo di quanti sono legati direttamente all’organizzazione) e per loro «vincere» ha un significato evidentemente diverso da quello condiviso da quanti fanno politica professionalmente. L’elettore chiede essenzialmente una cosa, che le scelte fatte dai gruppi dirigenti e dagli apparati di partito vengano giustificate con argomenti razionali che possa liberamente discutere.



Se non si fa questa distinzione si confondono molte cose, troppe. Si perde di vista, ad esempio, la costituzione autonoma della sfera pubblica, nella quale si muovono attori diversi e che vanno mantenuti tali.



I partiti, i loro supporter, i cittadini comuni, legati alla politica da gradi decrescenti di interesse e partecipazione. E che dunque non condividono il punto di vista ad esempio di un segretario provinciale quale che sia. Hanno semplicemente interessi differenti. Da questo punto di vista è difficile dare torto a Vittorio Del Tufo che sulle pagine di questo giornale, giovedì scorso, non si limitava a mettere in evidenza la scissione formale tra giudizio politico del Pd su De Magistris e strategia elettorale, ma forniva la concreta evidenza di un fallimento amministrativo, un vero e proprio collasso del bilancio comunale, sancito e nel modo più inequivocabile dalla recente sentenza della Corte costituzionale. Ora per l’elettore, anche per l’elettore democratico, a meno che non sia appunto un supporter (ma forse anche lui) è questo che conta. Il politicismo o se volete la politique politicienne, la politica dei politici di professione, non è certo affare suo e chiedergli di assumerne le ragioni è quantomeno ingenuo.



Ora, il tema di fondo che il direttore del Corriere del Mezzogiorno offre alla riflessione dei lettori riguarda proprio la natura della sfera pubblica. Sulla base di una opposizione che però a me pare troppo rigida e ispirata ad un’etica della civile conversazione che ha buon gioco, troppo mi viene da osservare, nel dividere e contrapporre la pacatezza della discussione tra competenti e il tifo rissoso dei social network. È sicuramente inutile, lanciarsi in una disamina dello stile del dibattito pubblico ai tempi della privatizzazione della politica, ognuno dietro uno schermo, ognuno con il suo bravo cellulare in pugno. Dovrebbe valere in ogni caso il principio che nell’uso del linguaggio le parole parlano prima di chi le usa e solo dopo di ciò di cui parlano. Questo serve a separare le responsabilità dei parlanti e soprattutto a tenere ben distinta la posizione di chi argomenta e offre argomenti alla discussione pubblica e l’uso che poi lettori, utenti, spettatori ne fanno. Ma poi, è proprio vero che in passato le cose andavano meglio? La tanto rimpianta politica della cosiddetta Prima Repubblica, i toni pacati e spesso grigi dei suoi rappresentanti, che effetto facevano nei rispettivi campi di appartenenza? Come parlavano i comunisti dei democristiani o, in anni più vicini, dei socialisti e di Craxi? E viceversa, naturalmente; per non dire di Nord e Sud, della Brianza e di Roma. Non era certo una vasta e diffusa accademia di massa.



L’Italia è un paese fazioso e con una scarsissima educazione politica. Il dibattito pubblico in qualsiasi dimensione della vita associata è fatto di persone che si danno sulla voce, di argomenti travisati in buona e cattiva fede, di scomuniche e così via. Di delegittimazioni costanti dell’interlocutore. Facebook, a volerla dire tutta, non mette e non toglie, da questo punto di vista.



La novità di questa discussione napoletana, a cui proprio il Corriere del Mezzogiorno e il suo direttore hanno offerto uno spazio altamente qualificato, è il suo scorrere dalla carta stampata alle pagine elettroniche di blog e social network a testimonianza non di due ambiti separati ma di un’opinione pubblica che ormai vi si è installata stabilmente. E ci sta con i suoi argomenti, spesso volgari e aggressivi, ma che tuttavia, su questo credo che Enzo d’Errico debba convenire, sono meno gli argomenti del “canale” scelto per la comunicazione che dell’intera storia del Paese e della sua incompiuta educazione civile e democratica. Forse, senza esagerare troppo, l’appello di cui stiamo discutendo è nel suo piccolo anche un contributo alla libertà della discussione pubblica, fuori dalle appartenenze e dallo spirito di partito. Bisognerebbe essere perciò più generosi con i suoi promotori.







© RIPRODUZIONE RISERVATA