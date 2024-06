Anche chi non ama Gigi D’Alessio, che scende in piazza (del Plebiscito) stasera, per il primo di otto clamorosi sold out, anche chi non ama Ultimo, che torna al Maradona domani, per il primo di due clamorosi sold out, anche chi pagherà le conseguenze dell’inevitabile traffico, anche chi avrà problemi a tornare a casa, dovrebbe essere felice della Napoli città della musica che si profila.

Quello che sembrava uno slogan antico si è riempito di significato con gli appuntamenti in questione, e poi quelli con Geolier, Renato Zero, i Negramaro, Nino D’Angelo,Tropico, iCo’Sang... Anche quelli che non amano nessuno degli artisti in questione, che li trovano troppo «cheap» e mainstream, dovrebbe essere felice dell’indotto che creano, dell’occupazione che provocano, dell’immagine di Napoli che rimandano (a partire dalla differita su Raiuno di D’Alessio e i suoi friends: lo stesso Geolier, Elodie, Annalisa, Clementino, The Kolors, Mannoia, Tozzi...).

Perché la Napoli città della musica che si mette in moto stasera può diventare anche altro, attirare - una volta messa a sistema la disponibilità di spazi, istituzioni, sovrintendenze, popstar, manager e sponsor - anche i grandi artisti internazionali, lo insegnano i Coldplay che continuano a rilanciare nel mondo le immagini delle loro esibizioni partenopee. Perché D’Alessio & Geolier, piacciano o meno, sono gli alfieri della riscoperta del napoletano come lingua della canzone, perché le loro canzoni risuonano in tutt’Italia, e sarebbe davvero paradossale cavalcare ancora l’onda di uno snobismo culturalmente insopportabile. Senza fare paragoni con i grandi del passato, i concerti in piazza del Plebiscito (c’è anche lo show di Radio Italia) e quelli al Diego Armando Maradona sono una svolta, iniziata con successo da qualche anno, e destinata - facciamo gli scongiuri - a durare: allo stadio per il prossimo anno si sono già prenotati Elodie, Marracash, Pinguini Tattici Nucleari e Marco Mengoni, sembra si fosse interessata persino Rihanna. E, poi, potrebbe tornare Vasco Rossi e i grandi del rockmondiale. Intanto, è qui la festa, con gli scugnizzi Gigi e Manu, che riempiono piazze e stadi, con i loro «friends», con una generazione di ragazzi che merita di scegliere il divertimento e la colonna sonora che preferisce. Piuttosto: accogliamoli come si meritano, i biglietti costano cari, tornare a casa sarà complicato anche per loro, tanti arrivano da fuori e torneranno a casa parlando della Napoli che liha accolti. O respinti.