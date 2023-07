Tra i misteri della democrazia, c’è la costruzione dell’agenda parlamentare e di governo. Agli occhi del cittadino, il sistema dovrebbe funzionare dando priorità ai problemi più importanti e impellenti. Invece, a eccezione delle emergenze catastrofiche come terremoti o inondazioni, la macchina decisionale segue una propria logica istituzionale. Deliberando sulla base di un iter procedurale lento e complesso, frutto delle pressioni di lobby e partiti, e dei calendari ingolfati di Camera e Senato. Col risultato che diventa sempre più difficile trovare un collegamento visibile tra le esigenze della gente comune e le scelte dei governanti.

Prendete il caso della tempesta climatica in cui il paese è precipitato. È forse la prima volta in cui la popolazione sta toccando con mano – o meglio, col sudore della propria fronte – quali siano le conseguenze dirette del cataclisma atmosferico che sta cambiando le sorti del pianeta. Ma che, agli occhi di gran parte dell’opinione pubblica, sembra relegato agli scontri dei forum internazionali, con scenari più o meno apocalittici ma che appaiono comunque destinati ad un futuro lontano. Invece, il futuro è già qui. Ma la politica sembra non accorgersene. È incapace di trasformare il disagio – e, in molti casi, le vittime – di questa ondata sahariana in un’occasione di interlocuzione e di intervento. Come se il fatto non la riguardasse. Attentissimi a sollecitare il gradimento degli elettori con qualche battuta a effetto sui social, i leader appaiono ammutoliti di fronte alla sofferenza che colpisce intere categorie di lavoratori – nelle fabbriche come nei servizi – e milioni di anziani rinchiusi in abitazioni prive di impianti di condizionamento. Come mai? Ci sono almeno tre ragioni che spiegano l’imbarazzante silenzio climatico.

La prima è che, nell’immediato, i partiti non saprebbero che fare. Non ci sono provvedimenti tampone per fronteggiare la situazione. Anche se i costi umani e sociali probabilmente saranno maggiori di molte catastrofi naturali, mancano gli estremi legislativi cui ricorrere, per non parlare degli strumenti. È un po’ come col terremoto dell’Irpinia, quando ci vollero tre giorni per cominciare ad inviare i soccorsi. E passarono più di dieci anni per metter mano a un Servizio Nazionale di Protezione Civile. Se – come è purtroppo probabile – questi sbalzi della temperatura diventeranno più frequenti e duraturi, occorrerà cominciare a predisporre una qualche struttura pubblica incaricata di sopperire almeno alle necessità più drammatiche.

In questo modo si comincerebbe a creare una relazione amministrativa più diretta tra i cambiamenti climatici e la vita della gente comune. Contribuendo anche a un rilevamento sistematico dei guasti nel tessuto civile. Di cui continuiamo ad avere una percezione fumosa. Mentre appaiono subito tangibili l’impatto che le politiche ecologiche avrebbero sull’occupazione, a cominciare dal settore automobilistico che è già al centro di vorticose trasformazioni.

Col che arriviamo alla terza ragione della latitanza politica. Oggi, partiti e leader hanno le gambe corte, e la vista cortissima. Dovendo barcamenarsi tra votanti sempre più volatili e contesti internazionali imprevedibili, preferiscono occuparsi soltanto di provvedimenti su cui possono rapidamente incassare il consenso. E magari anche qualche prebenda per i loro apparati. Al momento, l’unica partita che riscuote l’interesse di gruppi di pressione consistenti e ben organizzati è quella che riguarda il rinvio della scadenza europea capestro per i motori a combustione. Una partita in cui la Germania è riuscita a portare a casa l’esclusione dei carburanti sintetici, mentre l’Italia non ha ottenuto una analoga concessione per i biocarburanti. Due strade diverse con il medesimo obiettivo: salvaguardare quanti più posti di lavoro nelle fabbriche che – complice la pandemia – già stanno sperimentando il morso della crisi.

È questa la battaglia che si sta politicamente arroventando. E fa sfumare all’orizzonte la nostra estate infuocata.