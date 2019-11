Emergenza rifiuti a Napoli, De Marco: «È vero, faccio i dolci ma lotterò per Asìa»

È una donna appassionata e, soprattutto, ironica: spiega che è vero, i dolci li sa fare e sono pure buoni, dice che di Asìa deve ancora imparare tanto, chiarisce che fra i 43 curriculum degli aspiranti al vertice di Asìa, in una valutazione per titoli sarebbe probabilmente arrivata ultima; però sostiene, con una encomiabile tenacia, di essere la donna giusta al posto giusto. Maria de Marco, fresca presidente del CdA di Asìa, dimostra d’essere persona di spessore: mentre il mondo arancione usa parole di fuoco contro chi osa mettere in discussione la scelta del sindaco, lei stessa accetta di parlarne perché sa che dal confronto germogliano idee, dallo scontro scaturiscono solo tensioni.

De Marco, la sua nomina ha scatenato una tempesta.

«Io non l’ho nemmeno percepita. Conosco me stessa ho una precisa idea del compito che sono stata chiamata a svolgere e so che lo farò nella migliore maniera che conosco».

Il compito è chiaro, lei deve presiedere il Consiglio di Amministrazione di un’azienda determinante per la città, quella della raccolta dei rifiuti.

«Detta così è una carica che non rappresenta nulla. Io ho il mandato preciso di fungere da collante tra personale e azienda, fra azienda e Comune, fra cittadini, Comune e azienda».

Anche detta così sembra una carica un po’ fumosa.

«E invece dentro c’è tanto. L’Asìa è piena di professionalità e di lavoratori capaci, bisogna ascoltarli per dare a ciascuno quel che si aspetta e chiedere a ciascuno il massimo di quel che può dare».

Che fa, si mette a fare la psicologa?

«Io comprendo l’ironia e la giustifico anche. So quel che ho fatto quando guidavo gruppi di persone che cercavano di portare serenità ai bimbi in ospedale, quando gestivo le questioni dei detenuti per dar loro una speranza, quando mi impegnavo nei comitati e per i territori. Perciò so che potrò fare tanto, almeno proverò a farlo con tutta me stessa».

Scusi de Marco, ma lei ha mai guidato un’azienda?

«No, ma questo non c’entra».

Si è mai occupata di gestione dei rifiuti?

«No, ma questo emerge chiaramente dal mio curriculum».

A proposito di curriculum, lei avrebbe scelto Maria de Marco fra i 43 profili dei candidati?

«Se fosse stata una selezione per titoli, io probabilmente sarei arrivata ultima. Ma non si trattava di una selezione per titoli, c’era altro da valutare. Si cercava qualcuno in grado di imprimere la svolta, un soggetto capace di fare da collante. Insomma si tratta di un incarico “politico”, cercando di cancellare ogni possibile sfumatura negativa dal termine».

Quindi non si cercava un esperto del settore e nemmeno un plurilaureato ma una persona con caratteristiche come le sue.

«Esattamente, il sindaco l’ha scritto chiaramente nel momento in cui è stato diffuso l’invito a presentare le candidature».

Nessuno dei candidati poteva vantare la presenza nella segreteria di DeMa, solo lei viene da quegli uffici, è stato un vantaggio?

«Forse è stata utile la conoscenza diretta delle mie caratteristiche, ma quelle il sindaco le conosceva già da prima che io arrivassi nella segreteria di Dema».

Perdoni l’insistenza, riesce a spiegarci cosa farà in Asìa.

«Lo ripeto, ascolterò, farò attenzione anche ai dettagli: cercherò di capire se un mezzo è troppo ingombrante per entrare in una strada piccola...».

Scusi l’interruzione, ma secondo lei il presidente del CdA deve intervenire anche in questi dettagli?

«Perché no?».

Perché per certe cose ci sono i dirigenti intermedi. Lei dovrebbe occuparsi della gestione generale della macchina.

«Per le questioni tecniche è stato nominato un esperto, anche per quelle amministrative c’è una persona adeguata».

Quindi Maria de Marco che ruolo rivestirà.

«Ascolterò e farò in modo che Asìa cambi marcia, che tutti all’interno siano fieri di farne parte, che chiunque in città la riconosca come una struttura vicina, disponibile, non distante. Per questo occorrono ascolto e passione, presenza e pazienza, forza di volontà e capacità di mettersi a disposizione».

Lei ci scuserà, de Marco, ma si rende conto dell’ingenuità delle sue parole?

«Guardi che lei confonde l’entusiasmo con l’ingenuità».

Quanto conosce di questa azienda che le è stata affidata?

«Datemi il tempo di entrare in confidenza con i meccanismi di Asìa. Dal di fuori nessuno può dire di conoscere un’azienda».

Cosa intende fare per cambiare Asìa?

«Ma chi l’ha detto che bisogna necessariamente cambiare? Io piuttosto penso che va smontata la piramide: non deve esserci più una distanza immensa fra vertice e base, fra chi comanda e chi esegue, fra chi gestisce e i cittadini che hanno bisogno del servizio».

Torna sempre sul solito punto, quello dell’avvicinamento alle persone, sia dentro che fuori l’azienda.

«Perché ritengo che sia l’unica maniera per imprimere una reale svolta. Io non resterò in ufficio, mi muoverò sul territorio, guarderò con i miei occhi le difficoltà dei lavoratori, parlerò personalmente con i napoletani riottosi alla differenziata. Anzi, la invito come giornalista a seguire ogni mio passo, ogni incontro, ogni confronto».

Invito accettato, ma sembra più una missione da addetto al “porta a porta” che da presidente di un CdA.

«Io la penso in maniera diversa ma non voglio convincere a parole chi non è della mia idea, preferisco convincere le persone con il lavoro sul territorio».

A proposito, ma è vero che lei ha fatto la pasticciera?

«Nella vita ho fatto tante cose, tutte con dignità, perché un lavoro, qualunque lavoro, va rispettato. Quando c’è stato bisogni di rimboccarmi le maniche per i miei figli l’ho fatto con piacere. E comunque sì, è vero, ho fatto le torte. E continuo a cucinare molto bene e a fare torne buonissime, ho perfino scritto un libricino di ricette».

Ma che c’entra tutto questo con Asìa?

«Niente, ma è il mio passato e non intendo ma, soprattutto, non voglio cancellarlo».

Lei sembra una marziana calata su un’azienda della quale non sa nulla.

«Non sono d’accordo, diciamo che ho una precisa percezione di cos’è questa azienda, adesso la verificherò e poi mi metterò all’opera. E, comunque, l’idea della “marziana” mi piace: talvolta occorrono occhi nuovi. Datemi un po’ di tempo e ne riparleremo».



