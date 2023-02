Abbiamo capito perché Spalletti, pur tornando in campo a quattro giorni dalla trionfale trasferta di Champions a Francoforte, si sia limitato a sostituire un solo giocatore (Rui al posto di Olivera). Lui vuole farci assistere ogni volta a uno spettacolo con i migliori interpreti della sua compagnia teatrale.

Ad Empoli altri allenatori avrebbero magari operato tre o quattro cambi, lui no. Chi è in platea deve divertirsi. Chi va in campo deve farlo senza accusare alcuna fatica, con l’unico obiettivo di portare a termine la missione, vincendo dopo «avere deformato l’avversario», come ha detto il tecnico ieri sera. E così è stata conquistata la ventisettesima vittoria stagionale, con un finale - 25 minuti - macchiato dall’espulsione di Rui perché la segnalazione del Var ha consentito all’arbitro Ayroldi di accorgersi del calcio del terzino alle parti basse di Caputo, uno degli avversari che aveva affrontato con durezza il portoghese, un ex. Rui - prima espulsione stagionale - ha sbagliato a reagire. Ma la partita, nettamente dominata dalla capolista, è stata anche sporcata dalle continue scorrettezze dell’Empoli: calci e gomiti alti spesso sfuggiti ad Ayroldi che fa parte di una famiglia di arbitri che non ha lasciato tracce nella storia del calcio italiano.

Al netto di questo episodio si è vista anche in Toscana, a pochi chilometri dalla Certaldo di Spalletti, una squadra bella e organizzata, concentrata e reattiva. Dunque, nulla a che vedere con quel pietoso quadro dello scorso aprile, quando l’Empoli passò dal 0-2 al 3-2 in sette minuti favorito da un Napoli completamente svuotato, benché fosse quella l’occasione per restare in corsa per lo scudetto alla pari di Inter e Milan. Si sgonfiò, la squadra, dopo aver segnato un gol alla fine del primo tempo e un altro all’inizio della ripresa. E quell’indecoroso spettacolo tolse a De Laurentiis gli ultimi dubbi su una rivoluzione tecnica da attuare facendo entrare aria fresca nello spogliatoio di Castel Volturno. L’altro Napoli, quello di un anno fa, sarebbe andato in affanno sul 2-0 a causa della inferiorità numerica. Questo no. Questo non si abbassato per difendere i tre punti. Ha continuato ad attaccare schiacciando l’Empoli. E alla fine i gol dovevano essere più di due. Il Napoli ha sbagliato tanto (le statistiche segnalano 16 occasioni da gol), soprattutto con Osimhen. Non ci sarebbe stato da stupirsi se la partita fosse finita con uno scarto di cinque reti.

La gara si era sbloccata con l’autorete di Ismajli sul cross di Zielinski - prova positiva, un bel segnale di rilancio per il polacco impegnato nella trattativa per il rinnovo - per Osimhen, poi era stato Victor a colpire ancora, aggiornando i suoi record: ha segnato per l’ottava partita di fila in campionato. Poi ha fallito occasioni facili (o apparentemente tali) come accadeva nei precedenti campionati, quando la macchina non era così perfetta. Ha lottato, peraltro, su ogni pallone abbassandosi spesso per supportare la difesa in una partita in cui si sono visti tanti colpi di classe, a cominciare da quelli di Lobotka. Classe, intelligenza, precisione, personalità. E lo slovacco, a cui Spalletti non concede mai una pausa perché un altro (quasi) come lui non c’è nella rosa, non avverte mai stanchezza. Forse perché le vittorie sono “massaggi” per la mente e i muscoli. La freschezza che hanno Lobotka e i suoi compagni è uno degli aspetti che più colpisce di una squadra arrivata alla nona vittoria consecutiva tra campionato e Champions. Ma non si fermerà a questa sinfonia, è certo.

Si vedrà oggi all’ora di pranzo, sul campo del Bologna, come risponderà l’Inter, nuovamente scivolata a 18 lunghezze. Un ribaltamento è impossibile, considerando forza e maturità del Napoli lanciato verso il terzo scudetto e i quarti Champions. Gli occhiali da fabbro - nuova metafora spallettiana - sono ben sistemati sul viso di ogni azzurro e nessuno di essi ha tirato fuori lo champagne dal frigo. È così bello assistere a questi spettacoli in attesa del giorno della grande festa.