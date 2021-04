Letta e Conte, le sfide parallele ​di due moderati

Due cinquantenni quasi coetanei (54 anni Enrico Letta, 56 Giuseppe Conte) , entrambi ex presidenti del Consiglio.

Entrambi estromessi dal governo quando non se lo aspettavano, entrambi chiamati alla guida del loro partiti in un momento di crisi e di confusione, hanno il compito di costruire una difficile alleanza vincente per elezioni politiche che potrebbero tenersi già tra un anno. Pur avendo un obiettivo comune, Letta ha ribaltato la...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati