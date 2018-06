CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 4 Giugno 2018, 22:57 - Ultimo aggiornamento: 04-06-2018 22:57

Medici in formazione messi in ginocchio dalla burocrazia: da quasi 6 mesi in Campania sono al palo le borse di studio per chi frequenta il corso specifico in Medicina generale. Un percorso di specializzazione post-laurea introdotto in Italia nel 1992 e remunerato la metà (circa 850 euro mensili) rispetto alle altre scuole di perfezionamento. I percorsi didattici e organizzativi sono in questo caso demandati alle singole Regioni. Gli accessi avvengono per concorso e sono a numero chiuso (per un massimo di 80 allievi ogni anno). La durata è biennale (triennale da febbraio di quest’anno).