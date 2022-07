Il sospetto odioso sui (bravi) ragazzi ​del Mezzogiorno

Ha suscitato un certo clamore, chissà perché, la notizia che il 99,9% delle ragazze e dei ragazzi ammessi alla maturità di quest’anno ha superato la prova. Basta questo a definirlo, come è stato detto, un «esame farsa» e non piuttosto il risultato di un’emergenza straordinaria?

Intanto il dato è lo stesso pubblicato dal Miur per l’esame del 2021. Quindi nihil sub sole novum, come si dice. Gli esami di maturità in Francia e in Regno Unito lo scorso anno sono stati aboliti per il Covid, ricordiamolo. E il fatto che quest’anno da noi ci sia stato il ripristino delle prove scritte (ma solo di due, una delle quali, la seconda, elaborata dalle stesse scuole e non dal Ministero) non cambia di molto la connotazione dell’esame, poiché i crediti che portano al punteggio conclusivo si accumulano nell’arco del triennio, e dunque, siamo ancora in era Covid, e alla conclusione di tre anni devastanti per i nostri studenti, sia dal punto di vista didattico, che da quello psicologico e sociale. Ignorare questo vuol dire ragionare con le fette di prosciutto sugli occhi, nella migliore delle ipotesi.

Ma ha suscitato ancora più clamore la notizia che quest’anno sono aumentati i diplomati con lode soprattutto al Sud, con una percentuale ben superiore ai coetanei del Nord. Di lodi in Campania se ne contano ben 3.011 rispetto alle 1.053 lombarde, ma il record in percentuale rispetto alla popolazione scolastica lo detiene la Calabria (il 6,6% contro un misero 1,5% degli studenti lombardi), seguono Puglia (6,3%), Umbria (5%), Sicilia (4,8%) e Campania (4,1%), mentre le regioni del Nord oscillano tra la percentuale più bassa della Lombardia e quella più alta, il 2,6% dell’Emilia Romagna. Stefano Zecchi, commentando questi dati su Il Giornale, ha parlato di medie nel Meridione «scandalosamente molto più alte» di quelle del Settentrione, gridando all’«ingiustizia», alla «discriminazione». Che cosa intende Zecchi? Che i professori del Sud sono più benevoli, più di manica larga, più propensi a chiudere un occhio? Come se li immagina, Zecchi, i professori del Sud? Tutti geneticamente portati al «tirammo a campà», inclini a considerare i loro studenti come «piezze ’e core»? Non c’è forse, in questa presa di posizione, il solito, inveterato pregiudizio antimeridionalista? Perché mai dovremmo dare per scontato che gli studenti del Sud siano meno bravi e preparati di quelli del Nord? Qualcuno obietta perché i dati non coincidono con quelli delle prove Invalsi, che si presuppongono «oggettive» (ma quanti danni pedagogici ha fatto questo totem, questo miraggio dell’«oggettività» della valutazione?), e ci mostrano invece una realtà opposta: in italiano e matematica le regioni del Mezzogiorno si fermano sotto la media del livello base.

Andrebbe sottolineato, però, che i dati Invalsi non hanno quasi nulla a che vedere con la valutazione dell’esame di Stato, poiché questa è una valutazione finale, compiuta al termine di un percorso triennale, che riguarda numerose discipline, con diversi approcci didattici e metodologici. Le prove Invalsi testano soltanto tre materie (italiano, matematica e inglese), sulla base di quiz che consistono nell’analisi di un testo o nella risoluzione di problemi, spesso anche puramente tecnici e nozionistici. È un segmento minimo rispetto a ciò che si valuta all’esame di stato, dove il candidato deve mostrare soprattutto capacità di muoversi a suo agio in un discorso multidisciplinare e di conoscere i nuclei tematici fondamentali delle discipline di indirizzo, a seconda del tipo di scuola frequentata. Dunque, non c’è contraddizione, bensì, semmai, un’errata valutazione dei dati. Inoltre, se questi dati non si incrociano con quelli della dispersione scolastica non potranno mai essere letti nella giusta misura. Che cosa voglio dire con questo? Che se è vero, come drammaticamente è vero, che la piaga della dispersione coinvolge soprattutto il Meridione (e in particolare, in ordine di percentuale più alta, Calabria, Campania, Sicilia e Puglia), bisogna tener conto che gli studenti arrivati in quinta e all’esame di Stato sono il risultato di una progressiva selezione spontanea, per così dire, dove gli alunni più deboli si perdono per strada e i più studiosi proseguono.

Non desta nessuna meraviglia, dunque, se i “migliori” diplomati sono proprio quelli delle regioni che soffrono della più alta dispersione. Piuttosto che stracciarsi le vesti sul presunto “scandalo” dei voti troppo alti agli studenti meridionali, occorrerebbe invece concentrare gli sforzi sul recupero di quegli studenti «dispersi», che se arrivassero regolarmente alla fine del loro corso di studi sarebbe una conquista per tutti, ma non raggiungerebbero certo il massimo dei voti, facendo scendere così, per la soddisfazione del professor Zecchi, la media delle lodi meridionali. Ma al di là di tutto, il vero scandalo è nel fatto che ancora si senta il bisogno di paragonare i dati del Sud con quelli del Nord, in un’eterna disputa dal sapore tristemente leghista. È un’abitudine, anzi una tendenza, una logica divisiva, che segnala un fallimento desolante nel processo di unità nazionale che adesso, con una campagna elettorale in partenza, si acuirà ancor di più.