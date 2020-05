La Corte tedesca e i patti violati

La sentenza del Tribunale costituzionale tedesco ha suscitato grande interesse e molte critiche allarmate e allarmanti, anche in funzione di posizioni diverse sull’Europa, sulla Bce e sulla Germania, rese ancor più aspre in tempi difficili segnati dal coronavirus e dalla ormai abituale tentazione di esternazioni di taglio elettorale. Quale sarebbe la novità? A mio parere, nessuna. I giudici costituzionali di Karlsruhe, cittadina non troppo lontana da Lussemburgo, hanno avuto da ridire su misure adottate dalla Bce al tempo di Draghi.



Perché a loro dire non era stato rispettato il principio di proporzionalità. Si tratta di un requisito di qualsiasi atto pubblico, che vanterebbe origini prussiane ma che in realtà vige in ogni latitudine, compresa l’Unione europea, come principio di buona amministrazione e di buona legislazione: in breve un parametro di legittimità. Il Tribunale costituzionale ha pertanto chiesto alla Bce, attraverso la Banca centrale nazionale e il Parlamento, di verificare quel profilo, dando anche un termine: 3 mesi. Non è stato questo, peraltro, il punto più rilevante, anzi è stato il minore. Il Tribunale ha tirato le orecchie, anche con toni più generali di monito, alla Corte di giustizia dell’Unione, che appena un paio di anni fa aveva lasciato indenne quelle stesse misure della BCE da ogni censura sul preteso contrasto con le norme dell’Unione relative ai poteri stabiliti dai Trattati. E’, tra l’altro, un monito che ha poco a che fare con la questione controversa, sì da sembrare un fuor d’opera dovuto al trasparente desiderio di vantare la propria primazia.



In breve, riemerge una vecchia posizione del Tribunale costituzionale tedesco, che vorrebbe sindacare e all’occorrenza precludere l’applicazione in Germania di atti che ritiene abbiano superato i poteri attribuiti dagli Stati membri all’Unione, compresa la Corte di giustizia e la Bce. Tale posizione, sollecitata soprattutto da ambienti nostalgici, era stata manifestata già con la sentenza Maastricht dell’ottobre 1993 e con quella resa in occasione del Trattato di Lisbona, ma non ha avuto applicazione da parte dei giudici comuni tedeschi. Ebbene, sul primo punto non c’è molto da dire, si tratta di una motivazione da rinforzare e finisce lì. Sul secondo punto, viceversa, va fatta una riflessione più generale sul sistema giuridico dell’Unione ed in particolare sul controllo giurisdizionale degli atti delle Istituzioni.



In più di un’occasione ho espresso riserve sulla posizione oggi rispolverata, tra l’altro in un contesto a dir poco sensibile, anche in confronti diretti con i giudici costituzionali di Karlsruhe. Non ho cambiato idea, dal 1993 ad oggi. Che la base del sistema dell’Unione complessivamente considerato sia convenzionale e che gli Stati membri siano i “signori dei trattati” è pacifico. I trattati istitutivi e le successive integrazioni sono norme internazionali e la loro efficacia all’interno degli ordinamenti nazionali è ancorata a questi ultimi. Precisamente per questo motivo gli Stati membri ben possono modificarli e integrarli, beninteso con le procedure previste. Ciò che tuttavia gli Stati non possono legittimamente fare è, dopo aver attribuito, come hanno attribuito con una scelta politica libera e consapevole nell’esercizio pieno della loro signoria, al giudice dell’Unione la competenza esclusiva quanto al controllo giurisdizionale sulla legittimità degli atti dell’Unione (art. 164 del Trattato di Roma del 1957, dopo la riforma di Lisbona art. 19), pretendere poi di verificarne ogni giorno il buon esercizio sulla base dei rispettivi parametri di legittimità e di interesse.



Non occorre scomodare troppe e sofisticate teorie giuridiche, basta la norma di buon senso, oltre che universale, pacta sunt servanda. In definitiva è un errore tecnico, ma anche un errore di prospettiva, questo del Tribunale costituzionale tedesco. Lascio al lettore, infatti, immaginarne le conseguenze di una sua effettiva e diffusa applicazione se ogni giudice nazionale, quale ne sia il rango, possa decidere di sindacare la legittimità di atti dell’Unione rispetto a parametri di diritto dell’Unione: la conseguenza sarebbe a dir poco un… piccolo caos, laddove lo sforzo comune di tutti i Paesi membri che non abbiano tentazioni egemoniche o sovraniste esasperate, è da sempre di perseguire l’uniformità centralizzata di interpretazione e applicazione delle norme sottoscritte nei trattati dell’Unione. Non si tratta solo di un’abitudine comune ad alcuni operatori e ad alcuni amabili pensatori di distaccarsi dalla norma e di usare la propria dottrina, ma in realtà la propria fantasia in vista del proprio interesse nazionale (come si legge nella sentenza del Tribunale costituzionale tedesco), per risolvere sì una semplice controversia, ma con effetti potenzialmente distruttivi del sistema nel suo complesso. Né dobbiamo dimenticare la vera ragione storica e politica della Comunità, poi dell’Unione.



In conclusione, l’episodio non va drammatizzato, rientrando nella normale dialettica del tanto apprezzato dialogo tra le Corti. Dispiace solo la strumentalizzazione di molti che, tuttologi o no, sanno poco di che cosa parlano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA