Ma manca un generale Marshall

Da qualche anno, - più o meno con l’arrivo in Europa degli effetti della più grave crisi finanziaria degli ultimi decenni - è tornato di moda nel linguaggio politico e in quello mediatico il costante riferimento al piano Marshall, uno strumento di politica economica vecchio di settant’anni. Parliamo della crisi del 2008, quella per intenderci dei subprime, riassunta in questa epoca di immagini dalle foto di quei giovani ex-yuppies.



Che, con gli scatoloni di cartone tra le braccia contenenti le loro poche cose personali raccolte da qualche cassetto e sul piano delle loro scrivanie, uscivano storditi dalla sede newyorkese di Lehman Bros. sulla 6th Avenue, con lo sguardo smarrito quasi increduli di ciò che stava loro accadendo. Già da allora, non pochi guru della finanza presero a invocare il ricorso a una nuova edizione del piano Marshall.



Più di recente, si è tornati di nuovo a citare il mitico piano Marshall. Di fronte alle grandi migrazioni che dall’Africa, attraverso il Mediterraneo, stanno portando centinaia di migliaia di migranti in fuga a popolare il nostro continente, ci si è chiesti: come bloccare questo enorme flusso migratorio? Semplice, serve un nuovo piano Marshall per investire e creare posti di lavoro nei paesi di origine. Berlusconi in particolare ha battuto con più insistenza su questo tasto in tutte le sedi istituzionali, italiane ed europee. Per il leader di Forza Italia, l’Europa, senza un piano Marshall, è destinata a essere invasa da decine di milioni di africani. Il ricorrente riferimento al piano Marshall ormai ha assunto un significato che lambisce il mito, apparendo la panacea per ogni crisi economica, finanziaria e sociale di dimensioni globali.



Ora, il Recovery Fund, approvato di recente a Bruxelles per soccorrere le economie di quei paesi europei che di più hanno sofferto la crisi del Covid 19, sembra in effetti una rielaborazione nei modi e negli scopi di quel lontano piano. E a questo hanno fatto esplicito riferimento anche alcuni dei capi di governo europei che lo hanno sostenuto. Quasi una sorta di riferimento orgoglioso a un antico titolo di nobiltà.



Ma cosa è stato in effetti il piano Marshall, ovvero l’Erp, lo European Recovery Program? E cosa ha in comune con il più attuale Recovery Fund?

Il primo, il più antico, che prende il nome dal suo ideatore, il generale George Marshall, segretario di Stato del presidente Truman, fu un gigantesco piano di salvataggio e di rilancio dell’economia europea all’indomani della seconda guerra mondiale, presentato per la prima volta in un discorso tenuto il 5 giugno del 1947 nel campus dell’Università di Harvard. L’America aveva già tentato, tra il 1945 e il 1946, attraverso l’UNRRA, la United Nations Relief and Rehabilitation Administration, di venire incontro ai bisogni più elementari delle popolazioni europee soprattutto rifornendole di derrate alimentari. Ma per ripartire, l’Europa, devastata da un conflitto che l’aveva attraversata in lungo e in largo lasciando dietro di sé macerie, distruzione e morte, aveva bisogno di ben più sostanziali stimoli economici. Il continente si presentava inoltre diviso anche ideologicamente: a occidente gli Alleati anglo-americani, a oriente l’Urss staliniana, il cui prestigio, grazie al ruolo eroico e decisivo giocato nella sconfitta del nazifascismo, era in forte ascesa anche tra le masse lavoratrici dell’Occidente europeo. Era interesse dell’America, uscita vittoriosa e con un surplus produttivo e finanziario da investire, far ripartire l’economia europea. Anche se, nel famoso discorso di Harvard, Marshall aveva cercato di sopire i sospetti dell’ex alleato Stalin, affermando che il progetto non era “diretto contro un particolare paese”, ma serviva solo “per combattere fame, povertà, disperazione e caos”, erano chiare le convinzioni che ispiravano il gruppo dirigente americano: la disoccupazione diffusa e le enormi sacche di povertà stavano favorendo l’affermazione dell’ideologia comunista anche nei paesi dove forte era la presenza americana. L’esempio più evidente era dato proprio dall’Italia, dove i due partiti di sinistra Pci e Psi, entrambi allora eterodiretti da Mosca, esercitavano una indubbia capacità di mobilitazione sulle grandi masse lavoratrici. Si trattava quindi di prosciugare il brodo di coltura da dove traeva forza la propaganda comunista, riavviando il più in fretta possibile l’apparato produttivo dei maggiori paesi europei, dando lavoro a un esercito di disoccupati. Il piano Marshall doveva rispondere a queste esigenze. Tra il 1948 e il 1951 un flusso ininterrotto di dollari attraversò l’Atlantico.



Alla fine dei quattro anni, si giunse a una cifra superiore ai 12 miliardi di dollari, qualcosa come 130-140 miliardi di oggi. Di questi circa un miliardo e mezzo giunse in Italia, per riavviare l’economia e, - altrettanto importante per Washington - per respingere le sirene del comunismo che nel nostro paese apparivano più seducenti che altrove. Per l’America naturalmente non si trattava solo di rafforzare nell’Europa occidentale un modello di sviluppo capitalistico integrato all’economia americana, ma, considerata la ormai montante ‘guerra fredda’, si trattava anche e soprattutto di riunire questi paesi in una stretta alleanza politico-militare a guida americana. La costituzione della Nato fu la inevitabile conclusione del rapido e intenso processo d’integrazione delle due sponde dell’Atlantico.



Naturalmente chi cita oggi il piano Marshall fa riferimento al suo solo aspetto economico e finanziario, e glissa sui risvolti più propriamente militari.

Che cosa ha in comune l’odierno Recovery Fund con il vecchio piano Marshall, oltre all’analogia del nome? Un paio di aspetti non di poco conto. Intanto nasce anch’esso da una crisi economica e sociale, quella portata dal Covid 19, devastante e simile per estensione e profondità alla crisi del secondo dopoguerra. Superabile solo con uno sforzo congiunto dei grandi paesi europei in grado di mettere in campo risorse economiche e finanziarie di straordinaria entità. Inoltre anche il Recovery Fund nasce in fondo dall’esigenza di far fronte a un nemico sistemico che insidia le basi stesse della fragile costruzione europea. Allora era una ideologia, il comunismo, oggi sono i risorgenti nazionalismi in grado di mobilitare masse di ceti medi, socialmente destabilizzate dai profondi processi di depauperamento in atto, e che vedono nella costruzione europea la responsabile unica della loro crisi economica e sociale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA