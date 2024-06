È una vittoria prima di tutto della democrazia, perché le idee rivoluzionarie verdi, per 5 anni cavallo di battaglia della Commissione, hanno perso e gli elettori chiedono più realismo. Il prezzo della Co2 in Europa, espresso dal suo meccanismo di commercio dei permessi, aveva raggiunto i 100 euro, quando in Cina e negli altri Paesi non supera di 10. Oggi è intorno a 70, dopo essere sceso anche a 62, ma è un valore che con le attuali regole comporterebbe per molte fabbriche la chiusura. L’Ets, l’emission trading system, nato 21 anni fa, prevede che dai prossimi anni gli impianti industriali comprino tutti i permessi e che cessi la distribuzione gratuita che fino a un paio di anni ha aiutato a contenere i costi.

Nelle intenzioni, ovviamente encomiabili, è stimolare l’innovazione tecnologica attraverso investimenti che riducano, o annullino, le emissioni. Siccome abbandonare i fossili è sostanzialmente impossibile, non solo difficile, allora rimane solo la chiusura. Questo è il paradosso dell’Europa, che da una parte sta facendo uno sforzo enorme per essere più verde, per salvare il pianeta, ma, allo stesso tempo si sta deindustrializzando. Certo, non è poi così drammatico per un continente di vecchi, ma quei pochi giovani che ci sono meritano più crescita.

L’Italia l’anno scorso ha consumato 306 miliardi di chilowattora di elettricità, minimo dal 2001, 23 anni prima, quando si facevano previsioni di crescita intorno al 2% che avrebbe portato la domanda oggi a 400. Bella soddisfazione avere la crescita delle rinnovabili nuove al 17% se il 100% continua a calare. Un Paese moderno ha bisogno di più industria che consuma più energia, poi ben vengano anche i turisti che di aria condizionata ne vogliono comunque tanta. L’industria è quella che è indispensabile non solo per fare più produttività, più valore aggiunto per occupato, ma anche per garantire innovazione, perché la complessità della transizione richiede soluzioni che ancora non ci sono. Fosse così facile, come avevano annunciato i rivoluzionari verdi che hanno ispirato la Commissione con il Patto Verde, bastassero solo le pale e i pannelli, peraltro tutti forniti dalla Cina, che ci dà anche tutte le batterie elettriche. È trent’anni che incentiviamo eolio e fotovoltaico, ma il loro peso complessivo sul bilancio energetico, non solo elettrico, dell’Ue non supera il 5%.

Ora serve maggiore realismo, per affrontare la questione della sicurezza e della competitività, gli altri due pilastri delle politiche assieme all’ambiente. Non buttiamo l’acqua sporta con il bambino, miglioriamo le nostre politiche, riduciamo i prezzi della Co2 a valori più allineati al resto del mondo, spingiamo sulle rinnovabili, i cui costi sono crollati, ma riapriamo il nucleare, ricordiamoci del gas e del petrolio, che a lungo copriranno oltre il 50% della domanda dell’Ue.

Tutto il mondo riconosce all’Europa una leadership culturale, anche nell’ambiente e nell’energia, ma proprio per questo abbiamo una responsabilità per renderla realistica, non rivoluzionaria, per non farci del male.