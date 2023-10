L’elezione di un premier filorusso in Slovacchia sta allarmando chi ancora crede che la politica europea possa dipendere da un piccolo paese indebitato fino al collo, e per il quale i fondi dell’Unione sono vitali ben di più dei proclami di Putin. Si tratta di un allarme infondato. Gli elettori che – sempre meno numerosi – continuano a votare vivono in tre universi paralleli: la politica locale dei sindaci, quella nazionale dei partiti, e quella della tecnocrazia europea.

Questi mondi si incrociano, talora convergono, ma funzionano con regole, attori ed obiettivi diversi. Si tratta di un pluralismo – istituzionale e politico – che è una grande risorsa dei regimi contemporanei. Una rete di pesi e contrappesi che aiuta la barca della democrazia a stare a galla anche in tempi così perigliosi.

Non è certo una prerogativa europea. In America è stato sempre così. E per quanta importanza si dia alle prossime elezioni presidenziali, anche un ritorno di Trump alla Casa Bianca cambierebbe poco la vita degli abitanti della California, come di quelli di New York. Che continuano ad avere un sistema di valori e di servizi agli antipodi dei connazionali della Florida. La principale differenza tra le due sponde dell’Atlantico è che negli Stati Uniti questo pluralismo è un elemento costitutivo considerato un caposaldo irrinunciabile. Mentre da noi si fa ancora fatica ad accettare la frammentazione politica che di questa pluralità istituzionale è, al tempo stesso, matrice e conseguenza.

La spiegazione sta nei partiti. Nell’Europa uscita lacerata dalla seconda guerra mondiale i partiti sono stati i pilastri della rinascita e rigenerazione: economica, ideale, morale. E quando, dopo gli stati nazionali, si è provato a ricostruire anche una unione europea, i partiti sembrava potessero diventarne l’architrave. Ma non è andata così. Anzi, oltre a fallire nella missione di unificare politicamente l’Europa, i partiti hanno visto indebolirsi vistosamente la propria presa sui governi nazionali, e ancor più su quelli locali. Cedendo il passo all’ascesa dei leader, protagonisti di un’epoca in cui l’appeal mediatico ha preso il posto delle ideologie.

Oggi, con l’approssimarsi delle elezioni europee di primavera, si avverte un grande agitar di fronde sulla strada che potrà prendere l’Europa. E ad agitarsi sono soprattutto i partiti, che ambirebbero a riprendersi in mano le redini delle politiche europee, dove – ormai si è capito – sono le sole risorse finanziarie con cui provare a risollevare le sorti sempre più grigie dell’economia. E, puntando sul proporzionale che consente di giocare a discapito delle varie alleanze nazionali, molti provano a ridisegnare lo scacchiere parlamentare di Strasburgo. Ma si tratta di calcoli affrettati.

È improbabile che le prossime elezioni consentano ribaltoni capaci di cambiare l’assetto attuale dell’Unione. Che resta prevalentemente un assetto tecnocratico su cui incidono molto limitatamente i partiti. Certo, le consolidate procedure e network di Bruxelles avvertono la pressione di due eventi di portata storica, la guerra in Ucraina e la ripresa di flussi migratori molto difficilmente controllabili. Ma proprio le difficoltà di queste sfide fa capire che la soluzione non potrebbe certo venire da più o meno strumentali convergenze di questa o quella forza politica. Anche perché dovrebbe poi affrontare il verdetto di una pubblica opinione che si rivela, di anno in anno, sempre più volatile e incerta.

Questa resta in definitiva l’impasse della costruzione europea. I governi locali e nazionali, pur tra mille difficoltà, si reggono perché la debolezza dei partiti viene – almeno in parte – surrogata dalla capacità di premier e sindaci di tenere aperto un canale di empatia con gli elettorati. Ciò, a livello comunitario, è impossibile. In origine, l’Europa era stata una invenzione dei partiti. Ma il compito difficilissimo di omologare politicamente popoli che pochi anni prima erano stati in guerra tra loro è diventato una missione impossibile quando i partiti hanno ceduto il passo all’ascesa dei capi carismatici. Non ci sarà, non ci potrà mai essere un leader che rappresenti l’Europa. E non possono aspirare a farlo i partiti che a malapena riescono a leccarsi le ferite in patria. Il massimo di unità europea che siamo riusciti a esprimere è quella dei banchieri, e della forza di una moneta comune. Sarà questa – nel migliore dei casi – a salvarci anche dopo le elezioni.