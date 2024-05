È in programma per giovedì 23 maggio il dibattito tra i cinque Spitzenkandidate nalla presidenza della Commissione Europea: sarà trasmesso in Eurovisione, ma il dubbio è quanti italiani lo seguiranno. Stando al sostanziale disinteresse che ha caratterizzato la presenza in Italia, l’altro ieri, dei due principali candidati, la presidente uscente Ursula von der Leyen e il socialista Nicolas Schmit c’è da giurare che gli ascolti non saranno da record. Come da tradizione, infatti, la campagna elettorale per il rinnovo del parlamento europeo fatica a porre l’accento sui grandi temi che interessano l’Unione, finendo per avvitarsi sulle questioni che caratterizzano il dibattito politico nazionale. Un peccato, perché davvero l’UE sitrova stavolta dinanzi a un momento cruciale della sua storia.

Le crisi geopolitiche in atto ai confini del VecchioContinente, dal conflitto russo-ucraino a quello mediorientale, il processo di de-globalizzazione dell’economia oramai in corso, la sfida dell’Intelligenza Artificiale, impongono, infatti,un rinnovamento del progetto europeo, pena il suo fallimento. I principali leader del Continente in più occasioni hanno richiamato la necessità di confrontarsi conalcune questioni fondamentali, dalla costruzione di una difesa comune al completamento dell’unione bancaria e fiscale, passando per gli indispensabili investimenti strategici in grado di rilanciare la competitività del blocco europeo e ristrutturarne il modello energetico. Il presidente francese Macronsi è spinto addirittura oltre, parlando di sovranità europea e autonomia strategica.

La conditio sine qua non permettere mano a questo vaste programme passa,tuttavia, dauna riforma complessiva della governance europea: è affascinante immaginare che in un futuro non lontano possa esistere un esercito europeo, ma riesce difficile figurarsi un Comandante in Capo chiamato a decidere quando e come intervenire, chenon sia investito dei poteri e delle funzioni di un Capo di Stato. La possibilità che sul pianomilitare si ricorra a soluzioni innovative come ful’istituzione di una Banca Centrale e di unamoneta unica svincolate da una precisa statualità mette i brividi.

Ma allora come dovrebbe essere l’Europa delfuturo? Attualmente sono due le ipotesi che si confrontano: da una parte c’è chi rilancia la suggestione spinelliana di un’Europa federale, gli Stati Uniti d’Europa; dall’altra chi invece preferisce rifarsi all’Europa delle Nazioni tratteggiata da Charles De Gaulle. Sembra incredibile, ma sitratta di due visioni che risalgono al secolo scorso e che peraltro hanno già trovato proprio negli attuali assetti delle istituzioni europee una loro concretizzazione. Il federalismo è infatti la matrice su cui sifondano organismi quali Commissione, Parlamento e Burocrazia europee,mentre il Consiglio Europeo e il diritto di veto dei singoli Statiha chiaramente un’ispirazione gollista. Un simile assetto ibrido (o, per usare un termine alla moda, “fluido”) delle istituzioni europee, non sembra però in grado di sciogliere quei nodi che fanno dell’Unione un “nano politico”, incapace di stare “da pari” altavolo delle potenze di un mondo che vorrebbe pensarsi “multipolare”, ma che senza un blocco europeo coeso e dotato di autonomia strategica è destinato a una riedizione del bipolarismo della Guerra Fredda. Non c’è dubbio che fu l’affossamento del Trattato Costituzionale nel primo decennio del secolo a bloccare la naturale evoluzione dell’Europa come progetto politico.

Forse bisognerebbe ripartire da lì, se davvero l’obiettivo è la costruzione di un’Europa sovrana, autonoma e democratica, possibilmente provando a superare visioni vecchie di mezzo secolo, concependone di nuove. Non mancano modelli da cui partire: si pensi, in piccolo, a uno “Stato multinazionale” come è ancora oggi la Svizzera. L’alternativa potrebbe essere la messa in liquidazione dell’Unione o la sua semplice riduzione al rango di Dipartimento economico della NATO al di qua dell’Atlantico.