Europa, quei miliardi da risparmiare in progetti

«L’Europa si farà attraverso le crisi, e sarà costituita dalla sommatoria delle soluzioni che saranno date a queste crisi”, aveva scritto nel 1976 Jean Monnet, che è stato uno dei grandi artefici del processo di integrazione europea nel secondo dopoguerra. Di fronte alla fragilità evidente delle istituzioni europee in questi anni ed alla crescita dei consensi raccolti, sia nei Paesi fondatori, sia nei nuovi paesi membri, da leader politici di ispirazione nazionalistica, la frase di Monnet sembrava poco più di un auspicio.



In realtà la conclusione positiva del Consiglio europeo di Bruxelles, dopo giorni di trattative e di contrasti apparentemente insolubili, sembra dare ragione a Monnet. Quando il rischio della dissoluzione dell’Europa si fa concreto, governi ed istituzioni acquistano la consapevolezza che ciascuno di essi sarebbe più debole se dovesse affrontare da solo i problemi. Perfino paesi come la Polonia e l’Ungheria hanno preferito l’Europa alla solitudine che deriverebbe dalla sua disintegrazione.



Era già avvenuto nel 2012, nel pieno della crisi dell’euro, quando Mario Draghi aveva assicurato che la Bce avrebbe fatto il necessario per difendere la moneta unica ed aveva adottato regole di intervento che fino al giorno prima erano sembrate tali da frantumare l’Europa. Così ieri, di fronte alle conseguenze economiche devastanti del corona virus, il Consiglio europeo è riuscito a dare una risposta all’altezza dei problemi. Le conclusioni del Consiglio assegnano alle istituzioni europee il compito di raccogliere i mezzi finanziari per combattere la crisi economica e di distribuirle dove esse appaiono più necessarie. La novità è sia nei sistemi di raccolta dei fondi, sia nella loro destinazione. Il principio della responsabilità europea è stato accolto. E così come dopo il 2012, la Bce non è tornata indietro dalle sue responsabilità ed è stata pronta durante il coronavirus ad andare anche oltre le misure del 2012, così si deve ritenere acquisito per il futuro il principio della solidarietà che ieri è stato sancito dal Consiglio Europeo.



Per l’Italia si tratta di un indubbio successo del Governo e di quella parte della maggioranza che lo ha sostenuto in queste settimane, cioè ed in particolare della componente dei 5 Stelle di cui oggi il professor Conte ha la guida sostanziale, e del PD che attraverso Zingaretti, Gualtieri, Sassoli, Gentiloni e Amendola ha sostenuto poderosamente in Europa l’azione del Governo. Il successo del Governo è accresciuto dalla frattura profonda intervenuta nell’opposizione, non solo per la posizione saggia tenuta da Forza Italia da molti mesi a questa parte, ma anche perché la leader dei Fratelli d’Italia, on. Meloni, non ha esitato a prendere le distanze dalle posizioni della Lega che ha evidentemente sperato che il Consiglio europeo si concludesse in un fallimento.



Dunque per l’Italia, si può giustamente parlare di un successo europeo. Ma ora viene la seconda parte della sfida, altrettanto difficile. Dopo avere ottenuto la solidarietà dell’Europa bisogna sapere utilizzare le risorse che essa ci metterà a disposizione. Dovremo saper fare un uso positivo dei 200 miliardi che ci giungeranno a partire dal 2021. Forse perché era concentrato sul negoziato europeo, in realtà il Governo non sembra avere definito il modo in cui esso procederà.



L’assegno che ci verserà l’Europa non vuol dire che i progetti delle varie amministrazioni nazionali e regionali che in questi anni non hanno potuto essere finanziati per le restrizioni delle regole europee diventeranno ora possibili. In realtà noi non abbiamo progetti di provata efficacia che attendano di essere finanziati.



Il Recovery Fund impone all’Italia una svolta nell’impostazione della politica economica. Serve una soluzione istituzionale nuova che assicuri una spesa efficace dei fondi e sia in grado di interloquire stabilmente con l’Europa. Il. Miracolo economico reso possibile dai fondi del piano Marshall nell’immediato dopoguerra poggiò su un istituto come l’Iri che era allora improntato a una assoluta severità di gestione e sui primi passi della Cassa per il Mezzogiorno che era stata disegnata sul modello della Tennesseee Valley Authority del New Deal americano e si valse del consiglio costante degli economisti che l’amministrazione americana ci mise a disposizione.

Serve nulla di meno di quello che fu fatto allora. Lo dobbiamo a noi stessi e alla lungimiranza dell’Europa. È un’occasione da non sprecare. © RIPRODUZIONE RISERVATA