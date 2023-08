Fa molto piacere sentire la Meloni parlare, ad ogni incontro internazionale e nelle varie interviste che rilascia, del Mare Mediterraneo come sbocco positivo per tutto l’occidente. Quello che mi chiedo è come può coniugare questa visione strategica con l’autonomia differenziata voluta, a tutti i costi, dalla Lega di Salvini.

Sono ormai circa tre anni che noi, di Mezzogiorno Federato, parliamo dell’importanza del Mediterraneo per l’Italia e l’Europa come risposta alla crisi italiana, europea, globale. Tensioni crescenti tra Stati Uniti e Cina per la vicenda Taiwan, il prepotente affacciarsi nello scacchiere geopolitico di potenze come l’India e il Brasile, la guerra in atto tra la Russia e l’Ucraina, che ha portato le navi da guerra russe ad occupare il Mar Nero ed il Mare d’Azov, impongono all’Europa un ruolo diverso, in quanto gli scambi commerciali ed il passaggio dei derivati del petrolio e delle derrate alimentari devono, necessariamente, passare per il nostro mare.

L’Europa deve riappropriarsi del mare Mediterraneo! Non possiamo restare indifferenti a guardare inermi Putin che stringe rapporti importanti con i paesi africani, la Cina che è già presente con notevoli investimenti in Africa, la Turchia che tenta di essere egemone nel nostro mare come ai tempi degli Ottomani. L’Italia, l’Europa e l’Occidente devono svegliarsi. L’Africa è un continente strategico per lo sviluppo e gli equilibri mondiali. Non sento, da parte delle forze politiche di opposizione del nostro governo, parlare di Mediterraneo e di Mezzogiorno. L’interesse primario delle forze riformatrici dovrebbe essere, innanzitutto, il Mezzogiorno, del mezzogiorno il loro campo d’azione il Mediterraneo, il loro obbiettivo portare l’Italia unita in Europa e l’Europa nel Mediterraneo. L’unica forza che continua a parlare di Mezzogiorno sono i Cinque stelle, dando risposte strumentali ed elettoralistiche a bisogni primari di lavoro e sopravvivenza.

L’autonomia differenziata divide l’Italia e la porta fuori dall’Europa, rafforza il regionalismo del nord, danneggia il Sud scaricando le nefaste conseguenze sui cittadini.