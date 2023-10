Non sarebbe affatto scontato il successo di modelli istituzionali per l’avanzamento dell’integrazione europea, più o meno sofisticati, costruiti al vertice, senza rilanciare, in connessione, l’attualizzazione delle ragion d’essere dell’unione e nel contempo la valorizzazione del principio di sussidiarietà in base al quale ciò che può essere fatto, e bene, a livello dei singoli Stati non va accentrato. Un principio sancito sin dai Trattati di Roma.

Anche in questo caso, il processo deve camminare “sulle gambe degli uomini”, senza naturalmente che ciò escluda il ruolo di propulsione, di stimolo e di indicazione di nuovi assetti istituzionali. Il progetto franco-tedesco di un avanzamento dell’integrazione secondo raggruppamenti dei partner europei in quattro cerchi concentrici, dal primo che riguarda i Paesi che si potrebbero considerare “apri-pista” agli altri che riflettono la condizione attuale, fino a Stati che sarebbero considerati “ associati” e, da ultimo, a quelli che costituirebbero una indefinita Comunità politica europea pecca di una forma di giacobinismo mista a una totale fiducia cartesiana. Si tradurrebbe, comunque, questo progetto, in un’Europa non a due velocità, ma a due più due (per gli associati e i partecipi alla Comunità). Insomma, in tal modo ci si propone di integrare e di convergere, ma si rischia di frammentare e di creare le condizioni perché i primi della classe, i battistrada, si possano un giorno distaccare.

Sarebbe bene riflettere sui “pro” e sui “contra” di una tale opzione. Certo, sarebbe importante superare, nel funzionamento dell’Unione, il potere di veto, anche se si dovrebbero ben calibrare, in relazione alle diverse materie, i “ quorum” deliberativi. Ma, quando si afferma che sarebbe necessaria una data capacità fiscale autonoma dell’Unione correlata anche alla comune assunzione di determinati debiti e rischi oppure si rileva la quasi inesistenza della stessa Europa nella politica estera ovvero quando si riflette sui gravi ritardi nelle politiche delle migrazioni, si toccano con mano le sostanziali differenze politiche tra partner comunitari, ma pure ritardi e mancanze che, anche a legislazione vigente, potrebbero essere superati, almeno in parte. Per esempio, ci si deve chiedere perchè non avanza il progetto di Unione bancaria, pur essendo stato approvato circa nove anni fa, o perchè non compie alcun passo la pur decisa unione del mercato dei capitali e perché manca un raccordo tra politica monetaria e politica economica, per la parte di competenza europea. E che dire poi delle risposte inadeguate alle sfide che provengono dalla Cina, dagli Usa, nonché della “vexata quaestio” dei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo? E’ del tutto ineccepibile il ruolo svolto finora dall’Unione nei confronti della guerra contro l’Ucraina, da un lato, e l’Alleanza atlantica , dall’altro? Sono misure o iniziative che si potrebbero in larga parte sin d’ora correggere e promuovere. I cerchi concentrici renderebbero possibile ciò che oggi stenta ad essere attuato? Farebbero “ de albo nigrum”?

In ogni caso, poiché è chiaro che il futuro è affidato all’Europa e che l’unione, come sosteneva Jean Monnet, avanza attraverso le crisi, oggi, che si è passati attraverso tempeste non solo finanziarie, ma anche politiche, l’impegno dovrebbe mirare, senza istituire cerchi e, dunque, graduatorie di Stati, a sviluppare gli ordinamenti esistenti verso un Parlamento rappresentativo della sovranità popolare con coerenti poteri e una Commissione che evolva verso una forma di governo, dunque con una capacità fiscale e la decisione finale dell’Eurocamera. Insomma, si deve trasferire sovranità statuale, ma alla condizione che i Paesi partecipino pienamente all’esercizio della stessa al più alto livello comunitario. E ciò richiede appunto non dipinti istituzionali astratti, ma regole strettamente legate ai bisogni, mentre, anche approfittando delle prossime elezioni, va rialimentata con dati concreti l’adesione dei cittadini europei all”acquis communautaire”. Il bilanciamento sta nell’accennata sussidiarietà verticale. I “motori” dell’Unione, non solo Germania e Francia, l’Italia è uno dei principali Stati fondatori su questo percorso, per nulla facile, ma meno irrealistico, dovrebbero muoversi, affrontando anche il complesso argomento delle eventuali nuove adesioni all’Unione.