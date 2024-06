Non è confortante, come sarà capitato a tanti elettori del Mezzogiorno, recarsi inun seggio e trovarlo inesorabilmente deserto.

Affluenza ai minimi, nonostante una guerra che si consuma da troppo tempo in Europa e decisioni prese tra Bruxelles e Strasburgo che ricadono sempre più spesso sulla vita quotidiana di ognuno. Spicca, nel quadro negativo dell’Italia, il dato della Circoscrizione Sud in cui la percentuale dei votanti è rimasta costantemente sotto la media nazionale nei due giorni del voto: 47% a fronte del 55% registrato nel resto d’Italia.

Seggi deserti nelle piccole, come nelle grandi città, ad eccezione dei centri in cui si sono svolte in contemporanea le elezioni amministrative, dove la percentuale di votanti sale in media al 55%. La prova di come la politica mobilita se è in grado di suscitare passioni e se dagli elettori viene avvertita vicina alle questioni concrete, il candidato della “porta accanto”, colui che vivendo gli stessi problemi si sperapossa risolverliuna volta eletto. Scegliere un sindaco, meno male, viene ancora vissuto come un dovere civico stringente. Il Sud che snobba leEuropee lo fa inmaniera omogenea: i dati della Campania sono simili a quelli della Puglia (32%), Basilicata (31%), Molise (38%). In Calabria va peggio (30%) mentre l’Abruzzo si avvicina alla media nazionale (37%). Il dieci per cento in meno rispetto all’ultima tornata di Europee, una fuga in massa su cui bisognerà interrogarsi, a partire da Napoli dove alle 19 aveva votato il 28%: 212mila cittadini suo 744mila erano attesi nei seggi.

A Caivano, nonostante il coraggioso sforzo del governo dopo l’orrore dello stupro collettivo, solo il 25% si è recato alle urne, ma nelle tre sezioni elettorali del Parco Verde la percentuale sale al 26-28%, piccolo segnale di partecipazione. La disaffezione dalla politica si mostra in maniera evidente oggi che non c’è più il peso delle “elemosine” elargite in passato, in particolare conil Reddito di cittadinanza introdotto a pochi mesi dalle Europee del 2019 quando il Movimento Cinquestelle ottenne il 29% di consensi nella sola circoscrizione meridionale, a fronte di risultati odierni di gran lunga inferiori. L’effetto-sussidio, rivisto alle Politiche di due anni fa, che aveva trasformato il Sud nella roccaforte dei pentastellati. Ma ora, chiusa quella stagione, anche nel Mezzogiorno M5s si accinge a prendere atto, se i dati degli exit poll fossero confermati, di una considerevole caduta di consensi che riduce il potere di interdizione di Conte rispetto a una futura coalizione con i democratici. È presto per valutazioni dettagliate sui partiti e dentro di essi, ma la forza elettorale dell’attuale maggioranza di governo sembra ampiamente confermata anche nel Mezzogiorno, mentre Meloni è la sola leader tra i Paesi fondatori dell’Unione a poter cantare vittoria.

A distanza di due anni di governo, resta confermato il ruolo trainante per l’intero centrodestra del principale partito del Paese, Fratelli d’Italia, mentre Forza Italia, la prima volta senza Berlusconi, può rallegrarsi non solo di essere in buona salute ma risulta determinante per gli equilibri del centrodestra, soprattutto in Campania. Meno significativa, rispetto al resto d’Italia, la presenza della Lega al Sud, il Pd appare avviato un po’ dovunque fuori dalla zona d’ombra in cui era piombato. L’area centrista, pur pagando le proprie divisioni, dimostra invece di essere, specie nel Mezzogiorno, una forza consistente sul piano elettorale. Rimettere in moto i meccanismi della partecipazione è però la sfida che consegnano i dati sull’affluenza a tutti i partiti, siano essi al governo che all’opposizione.

A fronte di una ritrovata capacità economica del Sud, nel pieno di una crescita confermata da molteplici indicatori, a cominciare dall’export, il Sud deve ora ritrovare il ruolo di protagonista nei processi democratici, a cominciare da quelli europei. Non ha senso marciare su Strasburgo, protestare quando i provvedimenti dell’Europarlamento si abbattono negativamente sull’economia meridionale e disertare le urne quando poi bisogna eleggere una classe dirigente da inviare in Europa per sentirsi rappresentati. I diciotto eurodeputati eletti nella circoscrizione meridionale avranno dunque un compito in più: fare sentire vicini alla gente istituzioni ospitate in Palazzi lontani solo geograficamente, ben più vicini di quanto si immagina rispetto alle scelte che saranno prese nei prossimi anni.