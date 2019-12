Napoli: latitante da un mese e mezzo, continua la caccia al rom evaso

Se “Ciro” è l’immortale, lui - Rade Nikolic - può esser ben definito “l’imprendibile”. Da un mese e mezzo il rom di origine serba evaso a Napoli grazie a un permesso premio concessogli per visitare i familiari nel campo di Secondigliano è introvabile. A dargli la caccia sono polizia, carabinieri e il nucleo speciale degli agenti della Penitenziaria. Ma il detenuto resta uccel di bosco.

Nikolic è ufficialmente latitante. Considerato dagli investigatori soggetto socialmente molto pericoloso (tra le condanne passate in giudicato ha anche quella di tentato omicidio) il 38enne che era recluso nel carcere di Frosinone riuscì a darsi alla fuga sabato 16 novembre, eludendo una robusta sorveglianza nel corso di un permesso concesso per far visita al figlio nel campo rom di Secondigliano. Un caso che ha sollevato non poche polemiche. L’uomo era stato detenuto anche nel carcere di Secondigliano, ma a causa della sua pericolosità e per un fondato pericolo di fuga, gli vennero sospesi i permessi. “Il pericolo detenuto - ricostruisce il segretario generale del Sindacato di Polizia Penitenziaria, Aldo Di Giacomo - era scortato da ben sette uomini (quattro del carcere di Frosinone da cui era stato tradotto, e tre di supporto dal carcere di Secondigliano). Le indagini scattate immediatamente dopo la sua scomparsa hanno confermato che nel campo rom, subito dopo l’arrivo del convoglio che scortava Nikolic, venne inscenato un malore a un bimbo per consentire al detenuto di darsela a gambe. E fu proprio Di Giacomo a lanciare l’allarme: «È ora di smetterla con questo buonismo nella concessione di permessi dai quali scaturisce un elevato indice di evasione».

E dire che le si sono tentate tutte, pur di acciuffare Nikolic. A vuoto è andato anche l’ultimo tentativo: le forze dell’ordine hanno recentemente messo in campo anche il più tradizionale (ma non affatto scontato) degli stratagemmi: il controllo - discreto, ma strettissimo - dei luoghi abitualmente frequentati dai familiari; è noto infatti che nella rete degli investigatori cadono come tordi tanti latitanti che cedono alla tentazione di trascorrere le festività a casa. Ma lui no. E questa circostanza rende ancor più inquietante tutta la vicenda. Le indagini sono ovviamente coordinate daigli inquirenti della Procura di Napoli.

Dubbi, sospetti e domande aumentano se si pensa che ogni latitanza ha i suoi costi. Lo scorrere del tempo li fa crescere tutti in maniera inquietante. Com’è possibile che un uomo residente in un campo rom, formalmente nullatenente, riesca a garantirsi vitto e alloggio riuscendo peraltro a eludere le più sofisticate tecniche investigative? Con chi riesce a comunicare? E come? Tutte le circostanze inducono a ritenere che la fuga fosse stata organizzata nei minimi dettagli. Il padre del 38enne è ritenuto persona particolarmente rispettata nell’ambito dell’etnia rom di Napoli. Nikolic ha avuto trascorsi tumultuosi in tutte le carceri dove è stato recluso: ad Avellino si rese protagonista di una violenta rissa che coinvolse una ventina di detenuti della sua etnia e italian: per questa ragione venne allontanato da quell’istituto di pena. Altri episodi analoghi sono avvenuti anche nel carcere di Secondigliano e proprio per questo motivo il magistrato di sorveglianza decise di negargli i permessi “di necessità” (per esempio per visitare un parente con gravi problemi di salute) per motivi precauzionali in quanto riteneva sussistente il pericolo di fuga. A causa di un cumulo di condanne per reati tra i quali spicca il concorso in omicidio, l’uomo sarebbe uscito dal carcere solo nel 2038.



