«Tira aria buona, abbiamo già vinto». In occasione della seduta del Consiglio regionale, gli esponenti del centrodestra campano si sono scambiati sorrisi e pacche sulle spalle. Tutti ringalluzziti dal voto in Umbria che ha sancito, come da previsione, la leadership della Lega e il crollo dell’alleanza giallo-rossa che regge il governo Conte II. Soltanto dopo le Regionali in Emilia Romagna si deciderà ufficialmente il candidato governatore chiamato a sfidare l’uscente Vincenzo De Luca, uscito rafforzato dalla sconfitta di M5S-Pd. Qualcosa è cambiato in Campania dopo l’Umbria? A livello di clima, sì. Improvvisamente positivo e ottimista, troppo per chi “democristianamente” è abituato a volare basso. A livello di accordi, invece, gli equilibri non dovrebbero subire una mutazione. Il numero uno di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, non a caso ha ribadito che a loro spettano Marche e Puglia confermando implicitamente che se l’aspirante presidente in Emilia sarà la leghista Bergonzoni la casella della Campania spetta a Forza Italia. Ma tutto è ancora da vedere e non si escludono sorprese, come per esempio un candidato leghista anche in Campania. «C’è un trend da tener presente - ha avvertito infatti l’eurodeputato salviniano Valentino Grant - La Lega è il primo partito della coalizione anche in Campania, diremo la nostra». Un modo per ribaltare il tavolo nazionale? Improbabile, al momento. Di sicuro i salviniani intendono dare una sorta di imprimatur, di legittimazione a chi poi sarà scelto come candidato a Palazzo Santa Lucia.

I NOMI

I nomi in pole position, fatti da Berlusconi un mese fa, erano e restano Mara Carfagna e Stefano Caldoro. La vicepresidente della Camera è molto apprezzata trasversalmente ma sempre più in freddo con il suo partito e gelida con Salvini. Il capo dell’opposizione in Regione è pronto ad allestire un insieme di liste (Gennaro Salvatore lavora a quella potenziale del presidente con riunioni e telefonate) che vadano a creare una coalizione più ampia possibile. Ci sono i centristi in grande fermento, per esempio, e invocano maggiore considerazione altre forze come Udc e “Cambiamo” di Toti, non invitate a partecipare agli stati generali del centrodestra convocati per il 15 e 16 novembre. Ci sono poi le autocandidature, per ora prive di riscontri esterni, come quelle del deputato azzurro Paolo Russo e dell’ex assessore Severino Nappi. Non tutti, insomma, si rassegnano all’ipotesi di una terza discesa in campo di Caldoro.

LE REAZIONI

«La vittoria in Umbria ha meravigliato molti ma non noi della Lega. Sono stato in centro Italia a sostegno della Tesei, alla quale auguro buon lavoro, ed ho partecipato a comizi a Todi, Spoleto, Gubbio e Perugia. Avevamo capito che le persone erano rimaste male a causa di un governo giallo-rosso, unito solo dall’interesse delle poltrone e non dalle esigenze dei cittadini. Ci auguriamo che sia solo un primo inizio», il commento entusiastico di Gianluca Cantalamessa, presidente regionale della Lega. «La prossima ambiziosa sfida è l’Emilia e subito dopo la Campania dove la Lega avrà un ruolo centrale, non perché siamo noi a volerlo ma perché sono i cittadini che ci hanno premiato alle scorse Europee. Stiamo preparando dei programmi sulle esigenze segnalateci in questi anni dalle persone: dalla sicurezza all’agroalimentare, dai trasporti alle infrastrutture», l’aggiunta che sa già di programma. Interviene con un tweet anche il capogruppo regionale berlusconiano Armando Cesaro: «Ora tocca alla Campania. L’Italia boccia il governo delle tasse e delle poltrone. La sinistra perde una sua roccaforte dopo decenni di malgoverno. Il centrodestra unito stravince». Queste elezioni confermano anche ciò che è emerso con le recenti Europee, «ovvero che è iniziata la nuova grande stagione politica che vedrà sempre più protagonista Giorgia Meloni, nel segno della proposta e della coerenza politica», ha evidenziato Salvatore Ronghi (Fdi).

