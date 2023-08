Nelle discussioni sul provvedimento governativo per le banche, ci sono stati alcuni approcci al tema che hanno ingenerato confusione. Uno è quello della presunta contrapposizione fra il metodo liberale e quello sociale: dove, il primo sarebbe indirizzato alla valorizzazione del mercato e quindi a un certo “laissez faire”; l’altro, invece, quello sociale, si preoccuperebbe di dare sostegno e aiuto ai cittadini, attraverso prelievi fiscali da redistribuire socialmente.

Contestualizzata alla vicenda del decreto sulle banche, questa contrapposizione suona stantia e non meritevole di pregio. Innanzitutto, perché se davvero si volesse applicare il metodo liberale al mercato del credito bancario bisognerebbe, prima ancora e soprattutto, applicare a esso il criterio della concorrenza, che nello specifico ha permesso alle banche di non trasferire parte del rialzo dei tassi ai correntisti. Le banche agiscono prive di concorrenza e di competitività. Due capisaldi dell’agire liberale. Per quanto riguarda il riferimento al metodo sociale, questo non è frutto di un’ideologia politica ma piuttosto è esplicitato nella nostra costituzione. Basta leggere l’art. 41 al terzo comma: “La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali”. Disposizione chiara e precisa, che non mi pare sia stata evocata nel dibattito sul provvedimento governativo sulle banche. Anzi, qualcuno ha persino paventato vizi di incostituzionalità del provvedimento, senza specificare quale parametro costituzionale verrebbe a essere violato. Vale altresì la pena di citare, “pour cause”, un altro articolo della nostra costituzione, il 47 primo comma, a conferma di un chiaro indirizzo costituzionale: “La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito”. Mi sembra che di fronte a questa norma costituzionale, nonché alla precedente, vale il detto latino, “in claris non fit interpretatio”.

Certo, la costituzione riproduce uno schema del sistema creditizio bancario che non è più soltanto quello del luogo del deposito dei propri averi finanziari. Il risparmio dei cittadini ha dei costi, affinché possa essere tutelato e conservato, se non addirittura forzosamente prelevato come fu con l’anatocismo bancario. E le banche non sono più casse di risparmio, perché hanno intrapreso attività imprenditoriali con investimenti e quotazioni in borsa, che impongono continue operazioni economiche, volte a impedire le oscillazioni al ribasso delle azioni. Altrimenti, si tratta di operazioni economiche che generano grandi ricavi, che finiscono con il determinare extraprofitti. Che ora il governo ha deciso di tassare, attraverso l’individuazione di aliquote fiscali sul maggior valore tra margine di interesse relativamente agli anni 2021 e 2022. Non vuol dire essere Robin Hood, come un giornale inglese ci ha voluto rappresentare. La nostra foresta di Sherwood è, ancora una volta, la costituzione: dove la solidarietà politica, economica e sociale è un principio fondamentale inderogabile e immutabile ex art. 3.

Certo, c’è poi il discorso eurounitario. Infatti, il sistema bancario nazionale è sempre più avviluppato nella logica europea, con il vertice di controllo della Bce, le cui decisioni sul rialzo dei tassi finisce per incidere sul margine di interesse utili e può anche produrre perdite sui titoli in portafoglio. Si tratta, però di un discorso che per adesso esula da quello nazionale, che semmai dovrà essere affrontato a livello europeo.

Insomma, il futuro delle banche, come Zoppini e Lucchini titolano un loro recente libro, si apre a una rinnovata prospettiva delle stesse, che è quella di concorrere al sostegno della cittadinanza bisognosa, attraverso contribuzioni che dovrebbero andare a incidere anche su una riduzione dei mutui, grazie ai quali si consente di rivendicare il diritto alla casa.