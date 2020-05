La «visionarietà» che serve per progettare nuovi spazi

Napoli ha due corpi. Uno solido costituito dalla sua consistenza basata sull’alternarsi di edifici, cavità, giardini, grotte, spalti, strade, vicoli piazze e piazzali. L’altro è fatto dalla mutevolezza dei suoi abitanti così straordinariamente adusi a mescolarsi e a trasformarsi in folla brulicante a volte festosa, altre volte nostalgica e in molti casi incline alla disperazione.



Come o più di altre città del mondo è veramente difficile immaginare la vita di una parte distinta da quella dell’altra. Siamo sempre stati abituati a vivere lo spazio aperto come una immensa casa e quanto è accaduto al mondo in questi ultimi mesi è veramente qualcosa di singolare perché ha dovuto costringerci a separare nettamente la mutevolezza della vita della città, fatta di scambi, movimenti, incontri, lavoro dalla fissità silenziosa del corpo fisico della nostra metropoli.



Non abbiamo vissuto più la dimensione pubblica perché era l’unico modo per preservare l’incolumità collettiva sino a quando la terribile pandemia non ha allentato la sua morsa prospettandoci la necessità di una nuova forma di relazione tra le due sostanze della città: quella viva e quella inanimata.

Con prudenza e attenzione ci si accinge a ritornare nello spazio sociale ma non possiamo dimenticare l’ansia di questo periodo, i sacrifici dei sanitari, lo spazio delle nostre menti attraversato da paure, ricordi, dolori per perdite inimmaginabili.



Non spetta a me dirvi se è necessario riprendere subito una forma di vita aggregata ma credo che quanto è successo ci possa restituire anche una disponibilità a perlustrare un terreno che non avevamo mai attraversato realmente.



Napoli dovrà essere vissuta da tutti in momenti diversi. Solo così il suo corpo pubblico non diverrà una sorta di mondo dove l’altro è una minaccia e la folla si trasforma in un incontrollabile meccanismo di diffusione dell’ansia.

Dovremo imparare a vivere l’anima collettiva di Napoli attraverso un meccanismo di avvicendamento che, se anche non normato, costruisca la base di una nostra nuova sensibilità.



Napoli è grande ma sottoutilizzata.

Napoli ha zone di abbandono e zone di incredibile attrattiva.

Non vorrei che questa venisse vista come una utopia. Credo però che questa esperienza ci dovrà abituare a vivere con parsimonia e reale piacere tutta la città.

Ci vuole visionarietà.

Ci corre l’obbligo di restituire i balconi a Napoli, renderli abitabili e farne di nuovi. Dobbiamo manutenere, restaurare ma anche “bombardare” e rifare daccapo. Dovremo imparare a guardare i vuoti urbani e a trasformarli. È triste pensare all’abbandono dell’area disponibile e centrale del Carminiello ai Mannesi giusto per fare un nome così come se ne potrebbero fare centinaia.



Non basta la tristezza di un arredo urbano ma ci vuole una architettura possente che costruisca terrazzi collettivi. Luoghi raggiungibili ma controllabili dove sia possibile vivere una dimensione pubblica, usare una serie di servizi e attività commerciali anche in remoto senza che la salute sia messa a repentaglio.

Se pensate al recupero ad uso collettivo di tanti terrazzi vi renderete subito conto di come immediatamente si potrebbe decongestionare il tema della folla.



Apparirebbe una vita leggera e all’aria aperta che, proprio nel suo offrirsi come possibilità in più favorirebbe un nuovo sviluppo di strade e piazze pronte a riacquisire una dimensione ad uso flessibile. E, allora non basta il lungomare ci vogliono piastre semisospese dove costruire un’altra potenza immaginaria che ci troveremo dopo quando come angeli vivremo calcando la terra ma anche volando sul nostro azzurro.



Tempo fa ho parlato del fatto che questa maledetta pandemia ci consegna l’opportunità di pensare a uno spazio collettivo a fisarmonica capace di dilatare la sua capienza. Soprattutto ci permette di immaginare una Napoli in continuità con la sua storia millenaria che scopre di colpo di avere non solo una terra e un sottosuolo ma di avere centomila balconi, tante piazze sospese e potenziali dove è possibile apprezzare lo spazio aperto anche facendolo lavorare e non relegandolo soltanto ad un immaginario metafisico che angosciosamente sospende il tempo presente senza regalargli la pienezza a cui ha diritto.

E, questo, lo devono sognare e disegnare gli architetti perché mai come ora bisogna consegnare alla società la forza di quello che non tutti vedono.

