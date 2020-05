Dal caso Navigli al Lungomare, la libertà dei singoli e quella di tutti

Hanno fatto un certo scalpore le immagini dei Navigli questa settimana, dopo il rilascio parziale del blocco che ha consegnato in casa per due mesi un Paese intero. Appena hanno potuto, i milanesi sono tornati nei luoghi della loro socialità. Come è successo un po’ dappertutto in questi giorni, ad essere sinceri, con la differenza non da poco che in nessun’altra parte d’Italia il rischio del contagio rimane alto come nel capoluogo lombardo.



Di qui la reazione del sindaco Sala, abitualmente composto: la sua «incazzatura», la decisione di ispezionare di persona, insieme al comandante dei vigili urbani, lo stato dei luoghi il giorno dopo il fatidico assembramento; il rumore degli elicotteri, che per tutto il pomeriggio di venerdì hanno sorvolato le zone del centro dove i cittadini amano abitualmente passeggiare e fermarsi a godere del sole e del tepore della stagione, nel breve tratto della Darsena o lungo i viali del parco delle Basiliche. E che oggi, dopo il lungo confinamento, e complice una primavere squillante, appaiono irresistibili più del solito. Milano è la più meridionale delle grandi città dell’Europa continentale, conosce inverni rigidi ed estati torride, che cominciano implacabili e afose già dalla metà di giugno.



La primavera è sicuramente il suo momento incantato e come a Berlino, sulle sponde della Sprea, gli abitanti amano stare all’aria aperta. Milano è anche una città giovane, non tanto nella sua composizione demografica effettiva. Il suo è, essenzialmente, un «effetto giovane». Ricca, dinamica, disponibile ad accogliere chiunque e a credere nei progetti e nelle ambizioni dei singoli, Milano ha fatto della giovinezza la sua forma simbolica. In essa proietta e comprende la propria aspirazione moderna.



Si capisce, allora, come tutti i libertari che hanno in uggia il governo Conte, e che in questi giorni mordono il freno impazienti di tornare al commercio e agli affari, vedano nella reazione indignata contro i giovani milanesi (e contro i loro emuli a Napoli e Roma) lo stigma insopportabile dello Stato etico incombente.



L’epidemia è stata l’occasione per una proliferazione normativa sicuramente eccedente. Ogni più minuta dimensione della vita personale, il dolore, il piacere, le amicizie e gli affetti, sono ricaduti sotto l’imperio di un diritto che mai come in questa circostanza ha debordato dai suoi limiti pretendendo di regolare le condotte, prendendo il posto dell’etica e trasformandola in una dimensione dell’ordinamento giuridico.



Sembra che le nostre società democratiche siano messe di fronte ad una condizione che gli storici conoscono benissimo, una sorta di assolutismo sempre in agguato, non un semplice stadio nella storia dell’ autocrazia, ma un rischio permanente del potere, come scriveva qualche decennio fa Leonard Krieger a proposito del dispotismo illuminato. Chi vorrà negare, si chiedeva in un saggio del 1975, che periodicamente (e fino ai giorni nostri), gli uomini accettano di sottomettersi ad un potere politico quale che sia, vincolato solo alla discrezione di coloro che lo esercitano e al quale gli uomini si affidano, confusi e divisi riguardo ai propri interessi e valori, attribuendo ai governanti, proprio in virtù del loro essere tali, in quanto depositari di informazione e conoscenza, il diritto di dettare i principi di una moralità autoritaria? Certo, siamo lontani (ancora) da un esito del genere e l’emergenza è ben dentro il quadro costituzionale, ma in quanti commenti di questi giorni abbiamo letto di un Grande Fratello praticamente dietro l’angolo? L’elemento decisivo di ogni forma di dispotismo, che si nutre di “informazione e conoscenza”, è il paternalismo.



La pretesa del potere di guidare la società come se fosse composta di minori irresponsabili, in nome, appunto, della sua superiore saggezza. Ieri sul Corriere, tra le voci di Milano, si sentiva chi diceva: d’accordo sulla responsabilità, ma trattateci da cittadini e non da sudditi. Sandro Veronesi dal canto suo, sullo stesso giornale, se la prendeva con Domenico Arcuri, che senza un briciolo di autocritica, di fronte ad una gestione dell’emergenza che pure ha conosciuto finora trentamila morti, avrebbe dichiarato alla nazione: noi abbiamo fatto al meglio la nostra parte, adesso tocca a voi.



Certo, nessun grand commis d’état ha mai brillato per modestia e l’arroganza è un tratto distintivo della burocrazia. Al riguardo, il super commissario agli acquisti probabilmente non fa eccezione. Nelle sue parole si sente tutta la diffidenza del potere per i propri “sudditi”: comportatevi bene, vediamo se siete all’altezza delle nostre aspettative. È facile dunque leggere quello che sta accadendo sulla base di uno schema molto liberale, e dunque molto à la page, che oppone lo Stato all’individuo. E se c’è un criterio sicuro della libertà è che nessuno può arrogarsi il diritto di dirmi come essere libero. E dunque, i giovani milanesi che rivendicano la libertà dell’aperitivo sono liberi nell’unico modo in cui la libertà può essere esercitata, senza prescrizioni, senza pedagogie, senza che nessuno possa avanzare la pretesa di stabilire che una libertà è più degna di un’altra.



L’equivoco di tutta questa discussione (con buona pace di molti dei nostri amici libertari che anche a Napoli sono tanti) sta nel dare per presunta proprio questa libertà. Nel discutere a partire dall’idea che non ci sia niente da dire a proposito dell’essere liberi, che se ne debba accettare la nozione come una specie di diktat. E invece, è proprio questa idea della libertà dell’individuo ad essere qui in gioco. L’epidemia ha messo a nudo la questione nei suoi termini essenziali: la libertà come libero esercizio della propria posizione nella trama dei rapporti sociali, per usare una acuta osservazione di Mario Farina a proposito di Giorgio Agamben, e la vita e il benessere pubblico come base sulla quale edificare una nozione universalizzata di umanità, senza la quale evidentemente nessuna comune solidarietà e nessuna vera uguaglianza tra gli uomini è possibile concepire.



A Milano, e ovunque in questi giorni, a Napoli sul lungomare ad esempio, non è andato semplicemente in scena il rito liberatorio di giovani esausti dal lockdown e desiderosi di riprendersi la propria vita. È venuta al pettine la contraddizione tra sistema sociale e mondo della vita. Chi domanda e impone prudenza, chi mette al primo posto la salute, dice che la vita non merita di essere sacrificata ai rapporti sociali. Alla loro costitutiva diseguaglianza. Che la vita merita di essere protetta e che la libertà dell’individuo è solo un modo gentile per camuffare l’egoismo proprietario del più forte.



© RIPRODUZIONE RISERVATA