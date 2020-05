Fase 2, il Paese tra la vita e la borsa

Gli applausi di buon augurio dei commercianti in via Toledo. I parrucchieri e i barbieri intenti a scaglionare la clientela in base a prenotazioni. I ristoratori e i gestori dei lidi con il metro in mano per studiare il giusto distanziamento. Sono scene mai viste della città gradualmente in riapertura, di ritorno alla normalità un passo dopo l’altro. Ma dietro queste scene, come un sottofondo nascosto, si avverte la sensazione di assistere alla fine di un’epoca.



E si fa strada l’impressione che l’emergenza da Covid-19 abbia messo in evidenza una divaricazione tra modelli di vita, quasi una scala di valori contrapposti tra Nord e Sud. Oggi questa differenza si coglie soprattutto in una diversa tempistica fra le due parti del paese, e in una certa frenesia con cui al Nord alcuni settori puntano alla ripartenza, situando l’urgenza di rilanciare il meccanismo produttivo in cima a qualsiasi priorità. Inclusa quella di assicurare a lavoratori e dipendenti misure di tutela e sicurezza veramente adeguate. E una simile accelerazione avviene in presenza di dati epidemiologici solo ieri più rassicuranti in quella Lombardia sempre citata declinando la definizione di “cuore propulsivo d’Italia”.



Dalla parte contrapposta c’è soprattutto la Campania che frena, e non per indolenze da “pensiero meridiano”, categoria coniata negli anni ’90 dal sociologo Franco Cassano. Qui l’attesa della piena ripartenza viene vincolata a dati sanitari, alla verifica dell’andamento dei contagi e alla consapevolezza che le cifre più basse di infettati non ci parlano affatto di oggi, non sono la fotografia dell’attuale situazione ma la conseguenza del rigore delle settimane precedenti. Verrebbe da dire: da una parte “la borsa”, dall’altra “la vita”, se non fosse che in verità la borsa è essa stessa la vita. Perché riprendere le attività lavorative è necessario e non più rinviabile, perché lo chiedono milioni di italiani messi in ginocchio dall’inattività forzata, perché il rischio è anche quello di morire di fame.



Però l’argomento “la borsa è la vita” non esaurisce la questione che, come sempre, è dannatamente complessa e mette in gioco modelli di comunità, di sviluppo, di rapporti produttivi. Fin dal primo manifestarsi della pandemia, del resto, era emerso un differente modo di concepire il da farsi. Per esempio, la scoperta di eccellenze mondiali come il Cotugno ha sorpreso solo chi ignorava tante altre situazioni-modello nella sfera pubblica della sanità campana. Ma che ”l’eccellenza della sanità lombarda”, secondo la definizione del suo artefice numero 1 Roberto Formigoni, implodesse di fronte alla pandemia svelando l’errore drammatico di una privatizzazione finanziata lautamente mandando a ramengo la struttura pubblica, è stata una tragedia ma non per tutti una sorpresa. O forse, è stata una sorpresa per il governatore Fontana, l’assessore alla Sanità lombarda Gallera e per il vicesegretario della Lega Giorgetti, che pochi mesi prima della catastrofe disse: i medici di base non servono a niente. E ancora: c’è da dubitare che alle nostre latitudini la disastrosa pratica lombarda di spedire i malati anziani gravi di Covid-19 nelle Rsa, foriera di un’autentica strage di vecchi, potesse essere attuata. Certo nel cuore propulsivo d’Italia sono molto più numerose le case di riposo per anziani, e molto più orientati ad inviarveli risultano essere i loro congiunti, anche per poter disporre di un tempo di lavoro non appesantito dai rituali dell’assistenza.



Forse però non è azzardato pensare che ci sono anche altri fattori a determinare il numero assai più basso di anziani nelle Rsa: la mancanza di risorse economiche per pagare le alte rette, sì, ma anche, come esito valoriale non disprezzabile, un senso dell’accudimento, del tenere presso di sé i propri vecchi, che sarà anche familismo, residuo di civiltà contadino-patriarcali, che sicuramente ricade per lo più sulle donne di famiglia ma in questo caso non ha mancato di dare i suoi frutti. Ora però è tempo che tutti impariamo le dure lezioni inflitte dalla realtà perché è davvero finita un’epoca, perfino nel campo dei valori, con effetto ben più profondo e globale di quello determinato dalla crisi delle ideologie.



Ora si tratterebbe di ristrutturare il nostro modello economico e sociale in modo da non contrapporre mai più salute e lavoro, come già avvenne con l’Ilva di Taranto: sono questioni basilari, non oggetti di trattative sindacali e “tavoli” tra le parti. I diritti delle persone, donne e uomini, giovani, vecchi, ragazzi, bambini, andrebbero ridisegnati come vere priorità alla luce delle nuove povertà e delle diseguaglianze ancora più accentuate. Salute e sicurezza sul lavoro, sicurezza sanitaria della comunità significano sopravvivenza, cioè l’ABC di tutto. Salvini fa la sua rozza ironia sulle decrescite più o meno felici, ma qui si tratta di fronteggiare una pandemia prodotta anche dai danni inflitti all’ambiente in nome della brutalità della dittatura del profitto e dell’economia, e ciò impone nuove priorità.



Il sociologo Cassano, il teorico del “pensiero meridiano” prima citato, diceva che “il Sud non costituisce solo uno stadio imperfetto e incompiuto dello sviluppo, ma un altro sguardo che mira a custodire un’autonomia rispetto al mondo sviluppato e a decostruirne l’arroganza simbolica”. Vale anche per oggi, con noi tutti che siamo come color che son sospesi tra la fondamentale esigenza di far ripartire guadagni, consumi, lavoro e il terrore che quei dannati numerini delle ore 18 risalgano. Allora, nella ripartenza, suggerendo che è meglio andare un po’ più con i piedi di piombo, per una volta la Campania forse sta dando una lezione di ragionevolezza. Perché come diceva Massimo Troisi in “Ricomincio da tre” alla sua fidanzata convinta che “quando c’è l’amore c’è tutto”, qui il punto è un altro: “No”, rispondeva lui, “chella è ‘a salute”. E dopo viene il resto. © RIPRODUZIONE RISERVATA