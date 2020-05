Fase 2 e lungomare di Napoli, caos tavolini: nessun piano al Plebiscito

Ristorazione: ancora troppi i punti interrogativi. Si avvicina il 18 maggio e, stando al decreto legge in arrivo, sarebbe quella la data di riapertura dei locali al pubblico, ma non c’è chiarezza su temi come il distanziamento tra clienti e l’utilizzo di tavolini sul Lungomare e negli spazi esterni, proposta dal Comune. Tanta confusione anche per quanto riguarda piazza Trieste e Trento: nessuno, tra i titolari dei locali pubblici, sa come dovrà organizzare la propria attività. Se n’è parlato ieri mattina in Prefettura, durante un incontro tra istituzioni e associazioni di categoria. Nella confusione totale, un dato è chiaro: «Con un metro di distanza tra i tavoli si riapre. Se i metri saranno 4 a farlo saranno in pochissimi: si tratterebbe di mettere 20 persone in 100 metri quadrati: costo insostenibile», dicono in coro Fipe e commercianti.

IL LUNGOMARE

Mancano tre giorni alla ripartenza. La confusione è tanta, al momento, nei locali di tutta Napoli. Se il protocollo di Emilia Romagna e Veneto, per esempio, impone 1 metro di distanza tra i tavoli, le linee guida dell’Inail ne prevedono 4. E in 3 metri c’è tutta la differenza del mondo per quasi tutti gli esercenti. «Sono stato uno dei promotori dei tavolini su via Caracciolo – sospira Vitale De Gais di Vesi Gourmet – Occupare porzioni di Lungomare darebbe respiro anche ai commercianti di viale Gramsci. Sono in contatto con l’assessore Clemente: mi ha detto che stanno lavorando a una delibera con gli uffici tecnici. Ma aspettiamo chiarezza dal Governo: se dobbiamo aprire lunedì è incredibile che non sappiamo ancora quanta distanza dovremo mettere tra i tavoli. Non sappiamo nemmeno se dobbiamo far rispettare le distanze a gruppi uniti che si presentano a cena. Con 4 metri di distanza chiudiamo. I tavolini all’aperto saranno fondamentali: se perdiamo troppi coperti molti di noi falliranno, 12mila euro al mese di affitto come li pagherò?». «Siamo favorevoli all’allargamento dell’occupazione sul Lungomare e in qualsiasi spazio disponibile in altre parti della città – dice Antonino Della Notte, titolare di Antonio e Antonio e presidente di Aicast – Ci fa piacere la disponibilità del sindaco, ma aspettiamo l’ufficialità. Le idee chiare non le ha nessuno e speriamo che De Luca ci salvi dall’emergenza economica, dopo aver fronteggiato bene quella sanitaria. Bene l’esenzione dalla Cosap per 6 mesi, ma ci serve per tutto l’anno». C’è anche chi è già sicuro di non riaprire: «Rosso Pomodoro a via Partenope non riaprirà più – racconta Maria Gialone – Prima del Coronavirus c’era stata una trattativa sui costi dell’affitto. Restiamo aperti a Marcianise: nell’outlet e nel Centro Campania. Anche nei centri commerciali la situazione è drammatica, dal momento che si tratta di luoghi chiusi». L’incertezza regna anche in piazza Trieste e Trento: nessuna novità ufficiale per i tavolini al Plebiscito e il Gambrinus resta col fiato sospeso in attesa di scoprire «quali saranno le distanze obbligatorie tra i clienti».

LE DISTANZE

Di fatto, con 4 metri di distanza tra un tavolo e l’altro gli incassi dei coperti sarebbero ridotti dell’80% rispetto al pre-covid. Ecco perché l’utilizzo di spazi esterni proposto da Palazzo San Giacomo sarebbe essenziale per salvare le attività, ma è tutto fermo in attesa di Roma e della burocrazia. Ad aggravare la crisi si aggiunge l’inevitabile calo della domanda turistica, col settore che resta in lockdown. La Regione, al lavoro sulla riapertura, ha scelto stavolta di non anticipare il Decreto Rilancio per non trovarsi nella condizione eventuale di dover modificare un protocollo appena emanato in funzione delle decisioni di Palazzo Chigi. Questo è emerso dall’incontro di ieri in Prefettura: «Abbiamo espresso preoccupazione per i tanti che non riapriranno – dicono Pasquale Russo, direttore di Confcommercio Napoli e Massimo Di Porzio di Fipe – C’è il forte rischio di infiltrazioni criminali a causa della debolezza delle imprese. Non riapriremo senza linee chiare: al momento viviamo un caos totale. Ben vengano i tavoli esterni: il Comune ci ha detto che sta lavorando a una relativa delibera».



