Napoli, al mare in mascherina: lidi riaperti ma solo a metà

La tintarella ai tempi del Covid parte con il freno a mano tirato. Lidi riaperti a metà e senza il boom di presenze, complice anche il maltempo di sabato. La prima domenica di sole con gli stabilimenti riaperti (per il momento solo alcuni) restituisce un’immagine insolita. Poche persone in spiaggia, qualcuno ha preferito Mappatella beach ai lidi a pagamento, e senza particolari resse. Assenza di distanziamenti sociali e poche mascherine tra chi ha deciso di trascorrere la giornata sugli spicchi di spiaggia libera, a Marechiaro così come a Riva Fiorita o sugli scogli del lungomare.

LEGGI ANCHE A Capri un'estate slow, primi bagnanti a Marina Piccola

Ad oggi non tutti hanno riaperto i battenti. Lo ha fatto il Bagno Elena, a via Posillipo, dove ad accogliere i clienti c’è un uomo della vigilanza, dedito a misurare la temperatura corporea degli ospiti. Per gli ingressi è obbligatorio indossare la mascherina e si prenota solo online; una volta superato il primo scoglio si scendono le scale e si verifica la prenotazione. Un addetto del lido, con guanti in nitrile e mascherina, accompagna i clienti al lettino, o sulla pedana di legno o sulla spiaggia. Posti vicini, per chi è dello stesso nucleo familiare o arriva insieme, distanziati di un metro e mezzo dagli altri. Per gli spazi comuni è obbligatoria la mascherina, così come nei bagni. Spogliatoi chiusi e adesivi calpestabili con le indicazioni delle distanze per l’utilizzo delle docce. Pochi i tavoli disponibili e ai bagnanti viene consigliato di ordinare il pranzo direttamente dalla postazione assegnata. Il cameriere, sempre munito dei dpi, mostra ai clienti il menù e poi effettua il servizio direttamente all’ombrellone, tutto sigillato in monouso. Una volta andati via i clienti, viene effettuata la sanificazione del lettino.

LEGGI ANCHE In spiaggia, in piscina o in barca: servizi e prezzi post Covid nel golfo di Napoli

«Abbiamo perso oltre il 50 per cento dei posti - racconta Mario Morra, titolare del Bagno Elena- Si può riscontrare qualche difficoltà per la prenotazione, perché i biglietti vanno acquistati prima. Chiaramente per le persone più anziane, che hanno meno dimestichezza con le tecnologie, diventa più complesso utilizzare internet. Tra qualche giorno - spiega Morra - sarà pronto anche un Qr Code che registra automaticamente il cliente. C’è ovviamente una questione di privacy, infatti i dati sono custoditi con attenzione soltanto per un periodo ristretto, come previsto dalla legge. Nel lido abbiamo fatto investimenti importanti, ma abbiamo rispettato tutte le direttive, dopo settimane di lavoro. Penso alla cartellonistica esposta nello stabilimento, con la segnaletica sulle distanze e sui comportamenti da adottare». Non tutti i lidi hanno già riaperto. Il Bagno Sirena sta ultimando le operazioni per assolvere a tutti i protocolli di sicurezza e sarà fruibile dal 4 giugno.

LEGGI ANCHE Spiagge libere ma vietate, la serrata dei sindaci del litorale flegreo: «Serve più tempo»

«Quest’anno faremo soltanto abbonamenti tramite app - fa sapere uno dei gestori, Dario Liguori - per 15 giorni, uno, due o tre mesi. Il giornaliero non ci consente di organizzare il lavoro. Abbiamo perso 150 posti, rispetto ai 300 degli anni scorsi. Il ristorante in terrazza sarà chiuso, se ne riparlerà a settembre, ma terremo aperta la cucina per il servizio ai lettini. Per questo abbiamo anche comprato dei tavolini appositi. Ci siamo adeguati a tutte le direttive». Intanto ieri i balneari di Confcommercio hanno scritto ai sindaci dei comuni campani, per la cura delle spiagge libere: «Non le chiudete - scrive Salvatore Trinchillo, vicepresidente Sib Confcommercio Italia, insieme ai riferimenti regionali del sindacato - Vigilate e gestitele come dice la norma. Sono anni che, nonostante un sistema legislativo vessatorio che ha avvitato in un vortice di incertezze gli stabilimenti balneari, ripetutamente, come sindacato Italiano balneari segnaliamo la necessità di organizzare definitivamente la gestione delle spiagge libere».



© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sul lungomare tra i pochi a mantenere il metro e mezzo di distanza ci sono gli ambulanti. Bancarelle a distanza di sicurezza. La situazione è rimasta sotto controllo. Lontane le immagini degli scorsi anni conpreso d’assalto.