Fase 2 a Napoli, la rivolta dei ristoranti: «Basta con i divieti non siamo ospedali»

Il cosiddetto “Protocollo Spallanzani” per la riapertura di ristoranti, pizzerie e trattorie presentato alla task force regionale dallo chef Gennarino Esposito non convince la stragrande maggioranza della categoria. In queste ore Fipe, Aicast, Confesercenti, gli Ambasciatori del gusto e tante altre sigle stanno lavorando a un documento alternativo che presto sarà sulla scrivania del presidente della Regione Vincenzo De Luca. Non convince soprattutto le imprese della ristorazione medio piccole - circa l’80% del food - e nemmeno altre articolazioni come i gelatai e i pasticcieri che hanno necessità diverse per rientrare a pieno regime nella Fase 2. Fermo restando che tutti sposano in pieno la nuova disciplina anti-virus, quindi sanificazione e igienizzazione, il protocollo di Esposito viene bocciato nella gestione degli spazi e dei flussi.

LE MOTIVAZIONI

Antonino Della Notte, presidente Aicast e titolare dei locali “Antonio e Antonio”, è esplicito: «L’incontro di giovedì con De Luca è stato positivo nel senso che siamo stati favorevolmente colpiti dalla sensibilità del governatore - racconta - ma noi come categoria siamo allo stremo e il protocollo di Esposito decreterebbe la morte delle aziende perché tira fuori norme che già noi applichiamo da sempre. Siamo d’accordo ad adeguarci alle regole antivirus, all’utilizzo di prodotti specifici per igienizzare e alle mascherine che già abbiamo, ma sul distanziamento dei tavoli non si può andare oltre il metro». Per Della Notte «i ristoranti non possono diventare ospedali per il Covid. Non possiamo chiedere l’autocertificazione al cliente o misurane la febbre. Quello che ci serve è tornare a discutere con De Luca». Dello stesso avviso è Salvatore Salvo de l’Associazione Ambasciatori del Gusto. È categorico: «Il protocollo cosi come è adesso rischia di non far riaprire l’85% delle pizzerie e dei ristoranti cioè la spina dorsale della categoria, si tratta di tutte piccole e medie imprese, spesso a carattere familiare. Voglio ricordare che già il 5 marzo abbiamo avuto delle restrizioni sul distanziamento dei tavoli, a un metro l’uno dall’altro. Ci sembra questa la strada da seguire». Salvo entra nel merito: «Bene la tutela della salute di personale e clienti, ma la gente deve sapere che i ristoranti sono luoghi sicuri. In Francia Macron ha detto che sono più sicuri delle cucine delle case perché la filiera della spesa è protetta e la merce la toccano in pochi e con le protezioni». Vincenzo Schiavo, presidente Confesercenti Campania, si dissocia dal protocollo proposto dallo chef Esposito «perché tende ad appesantire ulteriormente le attività di ristorazione, non dando loro la possibilità di riaprire subito, dovendo assolvere a tutti quegli obblighi. Per noi la sua idea non è attuabile in concreto, si tratta di parametri quasi impossibili da rispettare. Insieme alle altre associazioni di categoria stileremo a breve un documento unico».

LA PROPOSTA

Il presidente di Fipe Confcommercio Massimo Di Porzio ha già preparato un nuovo protocollo e anche in questo caso con il sostegno di un virologo dello Spallanzani: «Bisogna semplificare - chiarisce - le aziende campane di questo settore rappresentano, con il proprio indotto di filiera, quasi il 50 percento del Pil della regione». Di Porzio aggiunge: «Data per scontata la stima e il rispetto per le eccellenze del territorio campano, esprimiamo il totale dissenso dal piano e dal prospetto di protocollo presentato dallo chef Gennaro Esposito e dal suo gruppo, in quanto in assoluta controtendenza rispetto alla necessità di semplificazione che da più parti si è evidenziata. Noi rappresentiamo tante piccole realtà che non riuscirebbero mai ad adeguarsi alle prescrizioni di quel documento, quindi ci dissociamo e lo contestiamo in toto, di concerto con le altre associazioni che scriveranno in queste ore al presidente De Luca». Di Porzio sintetizza così il piano sicurezza: «Distanziamento sociale di un metro, anche dei tavoli e laddove - come per esempio tra chef o pizzaioli, o tra personale di sala e clienti - non è possibile, utilizzo di mascherine. Le persone che arrivano insieme o prenotano un tavolo saranno accomodate allo stesso tavolo, senza necessità di alcuna indagine da parte dell’esercente; controllo delle temperature del personale addetto all’ingresso e procedure per la gestione di eventuali non conformità. E utilizzo dei guanti laddove necessario, non per il personale in cucina, che anzi deve sanificare più spesso possibile i locali».



