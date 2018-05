CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 28 Maggio 2018, 22:47 - Ultimo aggiornamento: 28-05-2018 22:47

In una Asl delle stesse dimensioni di quella di Avellino, l’Asl di Asti, per ogni ammalato sottoposto a trattamento riabilitativo venivano riconosciute dodici prestazioni l’anno. Ad Avellino, a parità di ammalati, le prestazioni schizzavano a 89 l’anno. È uno dei dati che emerge dall’inchiesta della procura della Repubblica di Avellino che va avanti da sei mesi e che ha portato all’emissione di dieci avvisi di garanzia a carico di amministratori e consulenti della società onlus «Noi con loro», presieduta da Annamaria De Mita, consorte di Ciriaco De Mita, ex presidente del Consiglio e attuale sindaco di Nusco. Tra gli indagati, sottoposti anche al sequestro di somme versate su conti correnti a loro intestati, ci sono due figlie di De Mita, Simona e Floriana, che risultano consulenti di una società di informatica che aveva effettuato attività di digitalizzazione dell’archivio della onlus con un finanziamento europeo erogato attraverso la regione Campania.