Fca, Pomigliano cambia volto

Venerdì 1 Giugno 2018, 22:30

Nella giornata di ieri a Balocco, una località del Piemonte dove ha sede una storica pista di prova di Alfa Romeo, è andato in scena un apparente paradosso: Sergio Marchionne ha presentato un piano industriale di Fiat Chrysler in cui si dice poco o nulla dei due marchi che dànno il nome al gruppo, mentre il futuro è affidato quasi per intero alle prospettive di crescita di Jeep, Ram, Maserati e Alfa Romeo. Piuttosto che di un paradosso, tuttavia, si tratta di una metamorfosi che rispecchia il percorso compiuto dal...