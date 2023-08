Dopo il giorno di lutto cittadino, ieri, a Vico Equense, per i funerali di Anna Scala, la donna selvaggiamente uccisa in un agguato dal suo ex compagno, il governo annuncia una stretta sul nuovo decreto legge, che prevede pene aggravate e ammonimento rafforzato. Ma appare evidente che l’aspetto repressivo, la risposta a un reato già commesso, con l’allargamento di misure già esistenti, non basteranno.

Non basteranno a risolvere un’emergenza così grave come quella che stiamo vivendo, dopo gli ultimi casi di «femminicidio» che hanno occupato la cronaca di questi giorni. Non basteranno perché il fenomeno ha una complessità tale da rendere necessario uno sforzo collettivo, e soprattutto un impegno a evitare le due derive più facili da prendere in questi casi: parlo del giustizialismo (da destra) e del facile sociologismo (da sinistra). Certo, le pene sono fondamentali, così come fondamentale è il controllo scrupoloso delle denunce, la repentinità con cui lo stato deve proteggere le vittime da una minaccia, un maltrattamento, un abuso già avvenuto e denunciato (come nel caso della donna di Vico). Ma si fa ancora troppo poco per la prevenzione. E anche qui non basta parlare genericamente di cultura patriarcale, maschilismo, virilità tossica. Non che queste categorie concettuali non c’entrino con la violenza di genere. C’entrano eccome, e richiedono diverse tipologie di interventi educativi. Ma da sole, ancora una volta, non sono sufficienti a programmare azioni concrete, pratiche, di prevenzione.

A me pare, per esempio, che la questione meno dibattuta sia quella della diagnosi psichiatrica, il cui rintracciamento tempestivo ci permetterebbe di mettere in campo degli strumenti preventivi efficaci. Esiste, infatti, un ampio spettro di comportamenti gravi ma reversibili che, non sempre ma spesso, sono preludio di gesti molto gravi e irreversibili, sono cioè il sintomo di disturbi del comportamento che possono portare a un salto nel vuoto, al passaggio, alla caduta nell’agito criminale. Ed è uno spettro di comportamenti che fa parte di un oscuro sommerso (maltrattamenti domestici, stalking, violenza psicologica) che sarebbe utile intercettare precocemente, alle origini, per individuare delle potenziali patologie gravi.

Quello che voglio dire è che forse bisogna interrogarsi di più sulla psicologia del male, se vogliamo uscire dalle secche dei discorsi astratti. Le variabili biologiche, psichiche, sociali e ambientali che interagiscono in questi casi sono infatti molto complesse, non riducibili solo al sessismo e alla (sotto)cultura patriarcale. Penso soprattutto ai disturbi comportamentali nell’adolescenza che possono essere spie di una personalità borderline o psicotica. Ed è qui che la scuola dovrebbe giocare un ruolo decisivo, con il sostegno attivo dello stato. Ma anche in questo siamo ancora in alto mare. La proposta di legge approvata dalla Camera l’11 gennaio del 2022 per l’inserimento nel sistema scolastico delle «soft skills» (cioè delle competenze legate all’intelligenza emotiva), pur con tutte le sue criticità e ambiguità, era un segnale positivo, ma si è arenata con la fine della scorsa legislatura e ancora nulla di nuovo si intravede su questo fronte. E la scuola stessa, piuttosto che favorire una costruzione identitaria che induca alla crescita individuale e all’alfabetizzazione emotiva e sentimentale, sembra piuttosto inseguire disperatamente i modelli sociali correnti, improntati alla più sfrenata competitività. Il narcisismo pervasivo del mondo adolescenziale, accentuato oggi dalle nuove tecnologie e dai social, con la sua visione della vita come agone dove ottenere tutto e subito, con la cancellazione dei limiti, l’impossibilità di affrontare un rifiuto, e soprattutto con il controllo della vita degli altri (basti pensare alla mania del tracciamento delle «storie» su Instagram, l’uso delle app per seguire le posizioni e gli spostamenti altrui che si configurano come veri e propri stalkeraggi), ha come risultato finale una cronica incapacità di empatizzare, che può avere esiti perniciosi.

Ed è, questo, il punto nevralgico della questione. Se non prendiamo consapevolezza di questo dato essenziale, nessun avanzamento concreto per la risoluzione del fenomeno dei «femminicidi» sarà possibile. Quella che definiamo «empatia», infatti, si basa non solo sulla «capacità di identificare i sentimenti o i pensieri di un’altra persona, ma anche di rispondere a essi con un’emozione appropriata», come scrive lo psicologo Simon Baron-Cohen nel suo interessante saggio «La scienza del male. L’empatia e le origini della crudeltà» (Raffaello Cortina). Di conseguenza, la mancanza di empatia, in alcuni soggetti predisposti o in situazioni particolari, può culminare in crimini efferati. L’inserimento nel sistema educativo delle «life skills» non può più essere procrastinato, dunque, così come la presenza nelle scuole di più psicologici, che sappiano però destreggiarsi all’interno delle specifiche dinamiche della comunità scolastica, del rapporto tra studenti famiglie e docenti, e non si limitino a un semplice sportello d’ascolto. Infine, perché non predisporre un lavoro di screening tra gli studenti in età adolescenziale, non solo per la rilevazione dei disturbi specifici dell’apprendimento, ma anche per l’accertamento del loro profilo psicologico più generale?

Sono, queste mie, mi rendo conto, delle modeste proposte per un tentativo di approccio fattuale a un problema enorme, che, oltre alla messa in campo di diversi saperi ed esperienze, richiede soprattutto di sporcarsi le mani, di lavorare sul campo, di provare a fare qualcosa, insomma, e di farlo presto.