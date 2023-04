Festeggiare il 25 aprile vuol dire festeggiare la Costituzione. Quindi la libertà ancor più della liberazione. Come disse Piero Calamandrei in un bellissimo discorso ai giovani, che tenne nel 1955: «Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì o giovani, col pensiero, perché li è nata la nostra Costituzione».

Quindi, la Costituzione come desiderato progetto di libertà e dignità, come sperato programma di democrazia e giustizia, come promessa di costruire una nuova e diversa società civile italiana, nasce il 25 aprile 1945. Invece, la Costituzione come patto fra cittadini, come legame tra le forze sociali, come prima vera e autentica prova di democrazia, nasce il 2 giugno 1946. Due date che rappresentano il patriottismo costituzionale, quale collante della cittadinanza, e che ci ricordano quanto è importante avere fede nella religione della libertà.

C’è di più. Il 25 aprile si iniziò a creare e formare una “coscienza costituzionale”, in cui la comunità cui si appartiene possiede una struttura, una autonomia, una validità di diritto, fondate sulla adesione dei cittadini a una obbligazione politica, che è quella definita e stabilita nella carta costituzionale. E che si manifesta attraverso i valori, i principi e le norme della Costituzione. Per dare vita a un ordine sociale modellato dai fini delle forze politiche, sociali e culturali pluralisticamente rappresentate e che nella Costituzione si riconoscono. Una Costituzione pensata e voluta “per” un futuro luminoso dell’Italia piuttosto che “contro” un passato buio. Una Costituzione presbite anziché miope.

La “coscienza costituzionale” non prescinde dal testo ma lo rende vivente. Infatti, le costituzioni sono frutto più del costume, della maniera della loro attuazione anziché la fredda redazione delle norme. È il cittadino che muove la Costituzione, a condizione che quest’ultima sappia guidare il cittadino. Si deve perciò creare un rapporto per cosi dire circolare: il cittadino deve sentirsi legato e vincolato al patto costituzionale; la Costituzione deve sapere delineare un percorso entro il quale il cittadino sviluppa al meglio la sua personalità.

La Costituzione e i suoi cittadini assumono degli impegni, che si fondano sui principi fondamentali attraverso i quali si declinano diritti e doveri, poteri e garanzie. E che si riassumono nella formula del dovere di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione e delle leggi e che implica, pertanto, la conoscenza della Costituzione, la coscienza del suo valore per la nostra vita sociale, senza la quale viene a mancare il fondamento stesso dell’obbligazione politica, ossia il rapporto che lega il singolo alla comunità dei cittadini. Quindi, non chiediamoci solo e soltanto cosa la Costituzione può fare per noi, ma piuttosto cosa possiamo fare noi per la Costituzione. Soprattutto per rinnovare in maniera più forte il patto fiduciario fra la Costituzione e i suoi cittadini. Questo è ciò che siamo e ciò che vogliamo. Questo è il lascito del 25 aprile.