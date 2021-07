Finale Europei, siamo più forti ma serve lucidità

Giochiamo con lo spirito libero che vuole vedere fin dal primo giorno in Nazionale il commissario tecnico Mancini: uno dei più grandi fantasisti del calcio italiano ha trasmesso la sua filosofia alla brigata azzurra in tre anni di lavoro duro e finora ricco di soddisfazioni. Southgate, l’allenatore dell’Inghilterra, ha ammesso: «Dovremo percorrere ancora tanta strada per avvicinarci a quello che ha vinto l’Italia». Lui ha tra le mani...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati