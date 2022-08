Napoli, non è una battuta d'arresto: la differenza la faranno i cambi

Il Napoli ha fallito il primo salto. La terza vittoria consecutiva gli avrebbe consentito di isolarsi al vertice della classifica, resta nel gruppo a 7 punti perché ha prodotto poco rispetto a quanto si era visto nelle prime due partite, quando aveva sovrastato avversari oggettivamente deboli. La Fiorentina non ha messo alle corde gli azzurri però ha giocato con intelligenza, isolando la fonte del gioco e limitando gli esterni. È stata una partita intensa, fino alle ultimissime battute.

Spalletti era partito con la formazione delle prime due gare, però nell’ultima mezz’ora si è concesso il 4-2-3-1 e la presenza dei nuovi, da Raspadori a Ndombele. L’ex Sassuolo ha ravvivato la manovra e si è fatto vedere al tiro di sinistro a pochi minuti dalla fine, il vero brivido corso da Gollini in questa serata. Il primo 0-0 non deve provocare sbalzi d’umore nell’ambiente, che in poche settimane era passato dalle depressione estrema all’esaltazione massima. Bisogna saper attendere che la squadra completi il suo percorso di crescita mantenendosi sul livello delle altre big. Spalletti ha le armi per fare in modo che la sua squadra non si lasci bloccare, come è accaduto ieri al Franchi. L’utilità dei cinque cambi è appunto questa e gli interventi sul mercato hanno indubbiamente migliorato l’organico. Si prevedono ulteriori turnover nelle partite con Lecce e Lazio perché poi il 7 settembre sarà il momento dell’esordio in Champions League controp il Liverpool.

L’impatto con la Fiorentina è stato duro. Gli azzurri si sono fatti schiacciare nella loro metà campo, Lobotka pressato da Amrabat non riusciva a impostare l’azione e ne risentiva la squadra che cercava di affidarsi a Lozano sulla fascia destra mentre dall’altro lato Kvaratskhelia trovava poco spazio nel confronto con Dodò. I viola, che avevano piazzato dal primo minuto a centrocampo Barak, non riuscivano a rendersi pericolosi. Un solo brivido quando Meret non bloccava il pallone. Non si è visto il Napoli frizzante ammirato nelle partite contro Verona e Monza. Non si accendeva Kvara, ben marcato, e di un solo spazio concesso dall’ottimo Milenkovic - uno dei centrali sondati dal Napoli prima di puntare su Kim - riusciva ad approfittare Osimhen, però segnava in fuorigioco. Tutto qui, poco per la squadra che nei primi 180 minuti di campionato aveva lasciato una bellissima impronta ed era riuscita a realizzare nove reti.

Spalletti ha concesso un’ora al talento georgiano, poi lo tirato fuori per lasciare spazio a Elmas, ridisegnando il Napoli con l’inserimento di Raspadori al posto di Zielinski (passaggio dal 4-3-3 al 4-2-3-1) poco dopo ave visto la sua squadra fallire la clamorosa occasione del vantaggio: l’ha bruciata Lozano, che ha colpito male di testa sul cross di Kwara, questo l’unico lampo del talento che al Franchi ha constatato quanto difficile possa essere la vita per un attaccante in serie A. Peggio ha fatto Barak, sprecando a pochi passi da Meret l’azione che avevano costruito i suoi compagni approfittando dello sbandamento di Rui e Kim, che talvolta si spinge con una sicurezza eccessiva fino alla metà campo. Spalletti ha completato il turnover inserendo anche Simeone e Ndombele, tra gli ultimi ad essersi presentati a Castel Volturno. Nel momento di difficoltà nella trequarti azzurra è emersa prepotente al figura di Anguissa che è andato a dare il decisivo supporto alla difesa.

In questo week-end, intanto, ha preso contorni più chiari la questione Cristiano Ronaldo. In Inghilterra si dà per certo l’okay dell’Ajax all’offerta di 85 milioni di sterline (circa 100 miioni di euro) per Antony, l’attaccante brasiliano pupillo di ten Hang, tecnico dei Red Devils.

Impensabile che a Manchester si facciano adesso avanti per Osimhen. Dunque, si è arenata l’operazione che aveva studiato il procuratore Mendes, a meno che - siamo davvero alla più spinta delle ipotesi - lo United non decida di regalare il cinque volte Pallone d’oro pagandogli per intero lo stipendio. Un omaggio per un club iscritto alla Champions, non inglese. Piuttosto il Napoli si concentrerà nelle ultime battute del mercato sui contatti con il Paris St. Germain per definire la cessione di Fabian e verificare l’accordo del management qatariota con Navas per la buonuscita. Se salta, resta tra i pali Meret, il portiere a cui Spalletti non avrebbe voluto consegnare le chiavi della porta azzurra.