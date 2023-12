C’è una verità di fondo che emerge dalla classifica sulla qualità della vita delle città e dai numeri, ancor più eloquenti, del recentissimo Rapporto Svimez. Il Sud continua ad arrancare e i suoi progressi, che pure non sono mancati specie negli ultimi due anni, non bastano a ridurre in modo sensibile il divario rispetto alle altre aree del Paese e alle stesse medie nazionali ed europee.

L’inversione di rotta non c’è stata e addentrarsi ancora una volta nel labirinto delle colpe e dei responsabili rischia alla fine di far torto solo a quanti lavorano per cambiare le cose, e per fortuna non sono pochi tra pubblico e privato.

A Napoli e in Campania però, che restano i punti obbligati di riferimento per capire il Mezzogiorno, questa verità merita un supplemento di riflessione. Perché qui, più che altrove, la politica offre modelli così diversi e distanti tra di loro nella gestione dei rapporti istituzionali che si fa fatica a non parlarne.

Ha colpito molto ad esempio la disponibilità manifestata l’altro giorno a Roma dal sindaco Gaetano Manfredi a collaborare con il governo e in particolare con il ministro Fitto per portare a casa risposte concrete e soluzioni condivise sul futuro della città, a cominciare dai progetti Pnrr in bilico: “Sono sicuro che lavoreremo bene insieme”, ha detto senza ipocrisia, confermando una propensione anche caratteriale a costruire ponti più che muri. Ovvero, ad anteporre sempre il dialogo alla polemica, il confronto allo scontro ideologico, senza per questo rinunciare a dire la sua su temi a dir poco divisivi (come la riforma dell’autonomia differenziata che secondo Manfredi rischia di avere effetti pesanti sulla finanza locale). L’obiettivo è di non isolare Napoli com’è accaduto spesso con il suo predecessore, obbligando anzi l’intero sistema dei partiti e delle istituzioni a misurarsi con le attese e le emergenze di una città simbolo per il Paese e proprio per questo non più disposta a rassegnarsi a ruoli secondari o, peggio, assisiti. Fare squadra per Napoli, insomma, ad ogni livello di responsabilità è la vera sfida di Manfredi.

Difficile negare che questo, su scala regionale, sia anche l’obiettivo del governatore Vincenzo de Luca (basta pensare alla sua battaglia per la ripartizione dei fondi della sanità che penalizzano ingiustamente da sempre la Campania). Ma rispetto al sindaco, la distanza di metodo nell’approccio a uomini e donne di governo, più volte finiti nel mirino dell’ironia e del sarcasmo del presidente, lascia spesso più di un dubbio sull’effettiva ricaduta rispetto a quell’obiettivo. Lo avvicina o rischia di allontanarlo? Intendiamoci, la questione non è solo di forma o di garbo istituzionale, come si diceva un tempo. E il tema non è sicuramente quello di limitare l’autonomia di chi esercita certe funzioni in nome e per conto dei cittadini elettori.

Qui siamo di fronte soprattutto ad un problema di sostanza perché Napoli e la Campania non hanno bisogno di altri potenziali “nemici”, impegnati come sono tutti i giorni a combattere con i limiti e le contraddizioni emerse anche nelle recenti statistiche, per non dire dei pregiudizi di narrazioni ben dure a morire. E questo vale soprattutto adesso che con i fondi del Pnrr si potrebbero finalmente accorciare le distanze da chi in Italia corre storicamente di più e meglio. Incalzare il governo quando c’è il sospetto che le risorse promesse non arrivino più o vengano dirottate altrove è un dovere morale, prima ancora che politico. Metterlo alla berlina ogni giorno può alla lunga diventare un boomerang che Napoli, la Campania e il Sud non meritano.