Flavia, violentata a 13 anni: «Video sul web, io come Tiziana»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 31 Marzo 2019, 00:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel 2006 era una bambina, non aveva ancora compiuto 13 anni e da poco era tornata a vivere con la nonna dopo essere stata per un certo periodo in collegio, in seguito alla separazione dei suoi genitori. «Frequentavo la seconda media e ogni mattina, prima di andare a scuola, mi fermavo in un bar vicino a casa per la colazione. Fu lì che conobbi quell’uomo che si mostrava premuroso, a volte mi dava un passaggio. Ero bambina, non pensavo in maniera maliziosa, scambiai le sue attenzioni per pura gentilezza e iniziai a rispondere...