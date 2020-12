Fondi europei e divieti, i due volti del governo

Come Giano, il povero Conte è costretto a fare la spola tra le due facce del suo governo. Quella che appare no-stop sui media, un labirinto di micronorme su aperture, spiragli, chiusure a tempo para-determinato, con una pletora di interessi territoriali, aziendali, commerciali che si disputano la sopravvivenza. E quella – molto meno visibile – in cui i medesimi interessi cercano di accaparrarsi una fetta dei quattrini del Recovery Fund. La differenza è che il secondo tavolo è riservato a un numero ristretto di player di grosso calibro. E quindi, è molto meno trasparente.

È lì che si giocano davvero le sorti del governo in carica. Ma, dato che sarebbe sconveniente minacciare una crisi di governo per l’assegnazione di un progetto di qualche o molti miliardi di euro, con relativo corredo di nomine, il protocollo prevede che si litighi su altisonanti questioni ideologiche. Anche se ormai si tratta di ideologie di cartapesta.



I Cinquestelle, al loro esordio, sembravano votati al successo da una irresistibile strategia comunicativa. Ma, come spesso accade ai movimenti antisistema, una volta entrati nel palazzo i loro principali vessilli gli si sono rivoltati contro. E oggi sono costretti a smantellarli, se vogliono riuscire a traghettare fino alla fine della legislatura. Per il Pd, non va molto meglio. Il nobile tentativo di D’Alema di chiamare a raccolta tutti gli ex della Prima e Seconda Repubblica ha mostrato che si potrebbe tornare a discutere, ancor meglio se socialmente distanziati dal collegamento online. Ma la foto opportunity del dibattito tra le troppe anime della sinistra era più simile a un dagherrotipo, con gli sfondi di librerie che trasudavano una cultura tanto sofisticata quanto ormai – purtroppo – inadeguata a fronteggiare le sfide tecnologiche armate dalla velocità dei social media. Come – magra – consolazione per i due partner di governo, i cosiddetti alleati del centrodestra hanno in comune solo il fatto di essere costretti all’opposizione. Se mai dovessero trovarsi a vincere le prossime elezioni, offriranno uno spettacolo analogo di fibrillazione permanente, anche se soltanto apparente.



Come si esce da questa narrazione di partiti politici incapaci di suscitare passioni profonde e, al tempo stesso, di governare con decisioni di ampio respiro e chiaramente alternative? Basta dare uno sguardo oltreatlantico. Ormai da una ventina d’anni, l’America è diventata il simbolo della contrapposizione – e radicalizzazione – partitica. Capovolgendo gli stereotipi che volevano che fossimo noi europei a detenere il monopolio dello scontro politico. Invece, mentre le nostre democrazie hanno smarrito le coordinate ideali che – per tutto il Novecento – le avevano travagliate e vitalizzate, gli Stati Uniti stanno sperimentando una stagione di violentissima polarizzazione identitaria. Al lettore la libertà di scegliere se stanno meglio loro, o noi.

Quello che, però, non è consentita è l’opzione cerchiobottista. Resuscitare le ideologie, ma tenendole cortesemente a bada. Le condizioni della innegabile vivacità e dinamicità americana sono chiare, e tutt’altro che tranquille. Un sistema istituzionale che metta tutto – o quasi – nelle mani del leader, al limite – come si è visto in questi giorni – del golpe più o meno strisciante. E una spaccatura sociale che tagli come due mele il paese. Due metà che non si parlano e tanto meno si riconoscono. E che - per la violenza dei linguaggi e delle mobilitazioni paramilitari - spesso appaiono sull’orlo addirittura di una guerra civile. Questa – nel bene e nel male – oggi è l’America. E se a qualcuno sembra lontanissima, è il caso di ricordare che l’Italia, nell’estate del ‘19, era sul punto di incendiarsi e di prendere una piega analoga. In questi tornanti della storia, così bruschi e così inesplorati, ci vuole poco a ritrovarsi in balia di qualche apprendista stregone.



