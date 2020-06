Fondi in arrivo, la vera sfida ​è semplificare

Un’opportunità quasi irripetibile si presenta oggi all’Italia. Una quantità di risorse, come mai in passato, in parte a fondo perduto, altre ancora come prestito.



Le stime parlano di circa 200 miliardi. Una cifra, se sapremo spenderla, forse in grado di risollevare il Paese e rilanciarne l’economia e che, al contrario, se poco o male utilizzata, contribuirà solo ad accrescere l’ipoteca, già così gravosa, sulle spalle delle generazioni future.



Dunque, la prima sfida, a ben vedere quello che è accaduto negli ultimi decenni in Italia, sarà nel riuscire a spendere le risorse di cui disporremo. Qui si apre l’altro, grande capitolo dell’occasione storica che si apre davanti a noi: per riuscire a farlo, tutti, o quasi, sono d’accordo che va immediatamente varato un insieme di norme di semplificazione in grado di disinnescare il groviglio di leggi, provvedimenti, vincoli che costituiscono il più importante ostacolo allo sviluppo del Paese. Il premier Conte lo ha annunciato già da giorni, le forze politiche, lo stesso Parlamento attendono il varo del Decreto semplificazione, vi è più in generale un sentiment favorevole nell’opinione pubblica, convinti tutti che sia arrivato il momento di recidere molti lacci e lacciuoli, eredità di stagioni contraddistinte dalla bulimia legislativa e dallo strapotere di ceti burocratici tesi all’autoreferenzialità se non all’autoriproduzione. Dalla stessa Europa, come testimoniato anche dalla cancelliera Merkel, arrivano giudizi incoraggianti, nell’auspicio del varo di riforme anche più incisive, nella direzione della modernizzazione del Paese (e senza che questo, detto per inciso, debba far arricciare il naso o insospettire qualche diffidente, essendo ormai lontani i tempi e i rischi della troika in terra ellenica).



Gran parte della scommessa che attende l’Italia è allora affidata a quanto sarà stabilito all’interno del nuovo Decreto. Un capitolo decisivo, manco a dirlo, è quello relativo ai lavori e alle opere pubbliche, all’edilizia e all’urbanistica. Materie di competenza, nell’ambito della Conferenza Stato-regioni, della commissione coordinata dalla Campania e, per essa, dal vice presidente Fulvio Bonavitacola. Il confronto tra le Regioni, propedeutico all’intesa con il Governo, in tema di legislazione concorrente, non è semplice, per le tante differenze di realtà territoriali oltre che di natura politica. Ciò non di meno le proposte in via di elaborazione, per l’approvazione finale, costituiscono un indubbio contributo per un parziale superamento delle norme più paralizzanti contenute, ad esempio, nell’attuale Codice dei contratti e degli appalti ovvero nel Testo unico dell’edilizia. In attesa di una necessaria revisione di entrambi, le semplificazioni previste costituirebbero l’ambiente favorevole ad una ripresa delle attività, dai piccoli cantieri edili alla realizzazione delle grandi infrastrutture, rilanciando l’intero comparto delle costruzioni, con il suo grande indotto, ed una significativa ripresa dell’occupazione. Ma, soprattutto, si metterebbe mano ad un imponente intervento di riqualificazione del patrimonio edilizio, della sua messa in sicurezza ed efficientamento energetico, attivando dunque anche le misure di incentivazione fiscale previste con eco e sisma bonus, più in generale di rigenerazione urbana. Ma si potrebbe avviare anche un esteso programma di rinnovamento e adeguamento dei nostri edifici scolastici, delle strutture sanitarie, dell’edilizia residenziale, rimettendo al centro dell’Agenda politica, dopo tanti anni, il tema dell’abitare e dell’alloggio sociale.



Selezione delle priorità ed individuazione dei programmi per avviare la rinascita e proiettare l’Italia nei decenni a venire, risorse sufficienti ad attivare processi virtuosi, regole semplificate e volte a facilitare la realizzazione dei progetti. Perché davvero il Paese riesca a svoltare vi è però come una pregiudiziale, una precondizione senza la quale sarà difficile raggiungere il risultato. L’Italia che ereditiamo da oltre un quarto di secolo di produzione legislativa e di pratiche amministrative è edificata sulla cultura del sospetto, sulla presunzione di colpevolezza, o perlomeno di intenzionalità criminale, nei riguardi dei comportamenti dei suoi cittadini, imprenditori, amministratori e funzionari pubblici. Per questa ragione il nostro sistema di regole è proiettato tutto sull’obiettivo di impedire di consumare un crimine, poco importa se poi non ci riesce ma, nel frattempo, ha condizionato negativamente, fino spesso a paralizzarli, i procedimenti volti a realizzare, ad esempio un’opera, fattispecie ritenuta del tutto irrilevante in questa concezione deviata. Ecco, perché l’Italia cambi, c’è sì bisogno di semplificare norme e regolamenti, rimuovere ostacoli e vincoli, ma soprattutto sostituire la cultura della fiducia a quella del sospetto.

