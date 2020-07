Fondi Covid, l'ultima chance per Sud: 30 miliardi da spendere entro il 2023

Tra la fine di quest’anno e il 2023 il Mezzogiorno dovrà spendere almeno trenta miliardi tra risorse europee e nazionali. Si potrebbe dire che non è una novità visto che anche in passato, tra cicli di programmazione dei fondi strutturali Ue e cofinanziamento nazionale, cifre del genere non sono mai mancate. La differenza, stavolta, la fa l’emergenza economica scatenata dalla pandemia che non solo ha stravolto alcune regole di spesa che sembravano immutabili specie a livello europeo (basta pensare alla sospensione del vincolo sugli aiuti di Stato) ma soprattutto ha imposto – almeno in teoria – una ben diversa accelerazione. E, inoltre, ha aperto la strada all’utilizzo di molte risorse per affrontare non solo dal punto di vista sanitario gli effetti del contagio sul piano economico e sociale. Per dirla in breve, ci sono soldi che il Mezzogiorno non può rinunciare a spendere perché, come emerso anche dalle analisi previsionali della Svimez, questa è probabilmente l’ultima chiamata per cercare di ridurre il divario.

Partiamo dai fondi europei che, come sempre, restano un punto di riferimento decisivo per rilanciare il Sud, ancorché dovrebbero essere solo aggiuntivi di quelli nazionali. Dai dati puntualmente aggiornati dell’Agenzia per la Coesione emerge che i Programmi operativi regionali nel Sud possono contare ancora su circa 20 miliardi. Non sono soldi da programmare ex novo o da destinare a questo o quell’obiettivo: le scelte sono state già fatte, e in parte anche modificate dopo la richiesta del ministro Provenzano alle Regioni di destinare una parte di quelle risorse ad interventi legati, appunto all’emergenza da pandemia, garantendo il recupero delle stesse nella nuova programmazione del Fondo nazionale di sviluppo e coesione. Le Regioni hanno messo a disposizione 5,3 miliardi per cui al momento l’utilizzo certificato dei fondi europei garantisce una disponibilità, come detto, di una ventina di miliardi da spendere entro marzo 2023, in base alle dilazioni di tempo previste dai regolamenti europei.

Per fare più in fretta possibile e garantire così una ripartenza davvero importante all’economia meridionale occorrerà uno sforzo massiccio, visto che non sono in discussione gli obiettivi legati ai singoli progetti. Quelli, va ripetuto, restano, ma proprio per la delicatissima situazione che si è determinata occorrerà realizzarli con scadenze più ravvicinate o riprogrammarli. Per dare un’idea: a fine 2019 la spesa complessiva dei fondi europei delle regioni meridionali del ciclo 2014-2020 aveva raggiunto il 26%, meno del 32% delle regioni centrosettentrionali ma in linea con il target fissato dalla Ue.

Per quest’anno a livello nazionale bisognerà arrivare a 19 miliardi di spesa certificata (5 miliardi in più del 2019, di cui una buona fetta nel Mezzogiorno). L’obiettivo è di rispettare il nuovo target anche se per il lockdown molte cose sono cambiate: i cantieri di quasi tutte le opere pubbliche sono rimasti chiusi tre mesi e gli investimenti delle imprese appaiono oggi ancora frenati dal clima di incertezza generale sulla diffusione della pandemia.

Altre risorse su cui anche il Mezzogiorno può contare su scala europea, in attesa del Mes e del Recovery Fund, sono quelle previste dalla cosiddetta React-Ue. Si tratta di 55 miliardi di fondi aggiuntivi, destinati a rafforzarle politiche di coesione, di cui l’Italia potrebbe beneficiare per circa 15 miliardi. La ripartizione è nota: quei soldi dovranno andare alle aree che sono state maggiormente colpite dal contagio e a quelle più in ritardo di sviluppo. Nord e Sud, in altre parole, nel rispetto del principio generale della Coesione che rimane, specie in questa emergenza, uno dei capisaldi intoccabili dell’Unione europea.

E poi c’è l’ampio capitolo dei fondi dello sviluppo e coesione, risorse nazionali sulle quali il lavoro di recupero e riprogrammazione del ministro Provenzano è stato sin dall’inizio determinante. Una decina i miliardi che potranno essere riutilizzati nel Mezzogiorno dopo essere stati per anni solo una posta per così dire passiva nella programmazione del fondo stesso. Non a caso per il nuovo ciclo 2021-2027 il ministro ha aumentato la dotazione complessiva di queste risorse con l’obiettivo di ribadire che saranno proprio loro, oltre agli investimenti pubblici di cui non si potrà in alcun modo fare a meno, il vero motore della ripartenza del Mezzogiorno.

Anche in questo caso sarà decisiva la velocità con la quale le spese da finanziare verranno certificate: e questa, a maggior ragione dopo le indicazioni della Svimez, resta la vera sfida da vincere. Il problema peraltro non è solo di capacità amministrativa ma di volontà politica, un terreno molto minato che oggi deve compiere un ulteriore salto di qualità. Passare dalla gestione delle risorse destinate all’emergenza a quella di programmi di sviluppo. Un salto mortale per molte amministrazioni pubbliche ma decisamente necessario. Anche perché la pandemia ha risvegliato una questione settentrionale che con il tempo rischia di rimettere in discussione priorità e ripartizioni faticosamente conquistate dal Sud.



