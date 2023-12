Era il venti marzo e il 2023 non aveva ancora mancato tutte le sue promesse, quando Francesco Pio Maimone, per gli amici Checco, 18 anni, giovane pizzaiolo di Pianura, venne ucciso a Mergellina da un altro Francesco Pio di cognome Valda, un ragazzo della zona opposta della città, rampollo di Barra. Inutile parlare dei motivi, come se potessero mai esserci, e comunque in quel caso davvero non ce n’erano. Lite, diverbi, spari e un innocente colpito per maledizione. Il sangue a terra, una giovanissima vita da piangere.

Era il 31 agosto e il 2023 aveva già cominciato a tradire molte speranze quando all’alba, nel cuore della città, in piazza Municipio, Giovanbattista Cutolo, per gli amici Giogiò, 24 anni, musicista dell’Orchestra Scarlatti, fu ucciso con tre colpi di pistola da un ragazzo di 17 anni per l’ennesima lite senza senso. Un parcheggio, una parola, gli spari. Ancora sangue a terra, ancora una giovane vita stroncata. Due casi di cronaca così simili e così devastanti (che potrebbero accadere in molte metropoli occidentali ma sono successi a Napoli) accompagnano questo anno alla sua fine, funestandolo nel suo bilancio sociale e lasciando aperte mille domande per il futuro. Ci siamo interrogati abbastanza su queste due morti drammatiche? Abbiamo provato a riannodare i fili, non dei singoli eventi, ma della loro genesi, di come cioè la società arma la mano di un ragazzo e la porta a sparare su un altro ragazzo?

La sensazione è che il bisogno di andare avanti, di non rovinare la festa di una città che ha ritrovato attenzione internazionale, presenze, successo, perfino un trionfo sportivo, abbia alimentato una tendenza alla rimozione: non parliamone troppo, parliamo delle cose buone, non offuschiamoci mente e immagine, andiamo avanti.

Ma avanti si va se si analizzano i fatti, se si affrontano i problemi, se si cercano le soluzioni. Non la rimozione ma l’azione. A fine anno si tirano i bilanci, si fanno i consuntivi. E insieme i propositi per il nuovo anno. Come possiamo non guardare al 2023 come all’anno di due vittime innocentissime, sangue sull’asfalto del centro della città, due giovani che lavoravano, studiavano, sognavano, suonavano e che vengono uccisi brutalmente da altri giovani con provenienze opposte? Non per disturbare la legittima festa di fine anno ma una città che vuole evolversi non deve smarrire la memoria. Proprio in queste ore, occorre capire.

Per capire, occorre analizzare. L’uso smodato delle armi, l’accesso facilissimo ad esse, la lite come linguaggio, unica cerniera di relazione, l’esercizio della forza; l’abuso di alcol, la provocazione, la vita di notte, le risse, e poi fatalmente la tragedia. Cosa succede ai nostri ragazzi? Cosa succede ai ragazzi di tutte le metropoli occidentali, bisognerebbe dire (ma a noi interessano i nostri). È un fenomeno complesso e articolato, bisogna stare lontani da soluzioni pret-a-porter, semplicistiche, e avventurarsi. Ma è chiaro che c’è una crisi profonda dei due pilastri educativi del passato: la famiglia, per un verso, la scuola, dall’altro verso. La prima è sempre più spesso un vaso rotto: i padri giocano a fare gli amici dei figli, le mamme somigliano anche fisicamente alle loro figlie; magari potrebbero incrociarsi la sera a bere negli stessi locali; è saltato il conflitto generazionale, che è sempre stato fonte di evoluzione, una rottura sana. Dietro un ragazzo che spara c’è quasi sempre una famiglia sparita, frantumata nell’identità, senza esempi, senza guida. E la cosa fa il paio con una scuola che sembra la grande dimenticata.

Nella logistica (edifici inadeguati, insegnanti sottopagati) e nella didattica. Il settore a pagare forse il prezzo più alto degli anni del Covid. Anni mai restituiti a quei ragazzi ma negati anche alla scuola stessa, che finisce sempre negli stessi gorghi. L’evasione dall’obbligo scolastico a livelli altissimi, insieme a percentuali record di abbandono negli anni successivi. Una crisi di riferimenti, di fondamenta. Su cui si potrebbero fare tante altre riflessioni. Quello che appare necessario non è, oggi, indicare la soluzione ma non smettere di cercarla. Interrogarsi, analizzare, non dimenticare. Ecco perché il 2023, a Napoli, va salutato come l’anno di Francesco Pio e Giovanbattista. Non per listare a lutto la festa ma per dire che l’unico augurio di senso, per Napoli, è mai più un anno con due ragazzi uccisi da altri due ragazzi.