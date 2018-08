CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 26 Agosto 2018, 22:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per la ripresa – si fa per dire – del centrosinistra, si annunciano due discese in campo. Quella di Renzi, con la nona Leopolda con cui prova a uscire dall’angolo in cui si è, con le sue proprie mani, cacciato. E quella di Zingaretti, con la prima ufficiale iniziativa per lanciare la sfida alla segreteria. Per quello che se ne intravede, soffrono dello stesso limite. Sono interne all’area del Pd. Renzi continua a rivolgersi a quei settori di moderati responsabili che, all’epoca delle ultime europee,...