Nel segno di Victor. Come sempre. Una doppietta a Frosinone e subito il chiaro segnale alle rivali per lo scudetto 2024: Osimhen è pronto a guidare il Napoli verso il bis. Due colpi, uno di potenza e l’altro in contropiede, ispirati dagli assist di Di Lorenzo, capitano lucido ed efficace, abile come sempre a spingersi in attacco. La sana abitudine al gol confermata dal bomber, il più determinato della squadra, aggressivo perfino con i compagni nel primo tempo in cui i campioni d’Italia si erano complicati la vita. Un inizio sofferto sul campo del neo promosso Frosinone, passato in vantaggio su rigore grazie a un incauto intervento di Cajuste, il centrocampista svedese lanciato a sorpresa da Garcia e necessariamente da rivedere.

Il Napoli ha avuto qualche difficoltà ad entrare in partita perché l’insperato vantaggio ha incoraggiato i laziali e li ha spinti ad essere più aggressivi. È stato appunto Osimhen a dare la scossa, sollecitando la reazione, arrivata nel primo tempo con le reti di Politano e il suo primo colpo. È stato ribadito già in questo non impegnativo confronto quanto sia stato importante da parte di De Laurentiis non cedere alle lusinghe del mercato arabo perché Garcia avrebbe perso un punto di riferimento, oltre che uno straordinario finalizzatore, uscito dopo la seconda rete per la prima stading ovation di quei tifosi che hanno sempre creduto nelle parole di Victor, cioè nella sua voglia di restare a Napoli e rimanere ancorato al progetto che prevede l’ingresso del club in pianta stabile nella élite europea. E questo passaggio è più agevole con un bomber di razza. Però ieri, uscendo dal campo di Frosinone, Osimhen non ha tolto la maschera sulla questione del contratto rinviando la palla a De Laurentiis e a una “negoziazione” che prosegue. «Ma sono un giocatore del Napoli e do il cuore per questa squadra. Vedremo cosa accadrà alla fine del mercato». L’idea del club è chiara: stipendio aumentato da 4,5 a 12 milioni e prolungamento del contratto. Un inatteso, e per ora non ipotizzabile cambio di rotta, inciderebbe chiaramente sulla stagione.

La vittoria a Frosinone aiuterà Garcia a lavorare sulle inevitabili sbavature di inizio stagione. Nel calcio d’agosto contano i tre punti perché ancora si deve trovare l’equilibrio tattico e completare il mercato. Il Napoli, d’altra parte, ha fatto quasi tutto. Manca soltanto la formalizzazione dell’accordo con Veiga, il secondo nuovo centrocampista dopo Cajuste. La partita dello svedese, ancora spaesato, è finita già dopo un tempo, quando i compagni avevano raddrizzato la situazione con le reti di Politano e Osimhen. È rimasto deluso chi si aspettava di vedere già la squadra frizzante e implacabile ammirata nella scorsa stagione. I raffronti con il recente ed esaltante passato meglio eventualmente farli quando il Napoli avrà migliorato la condizione fisica. Ci sono giocatori dai quali è legittimo aspettarsi di più. Raspadori, schierato al posto dell’indisponibile Kvara, avrebbe dovuto essere più incisivo. È arrivata, invece, una positiva indicazione da Politano, che aveva aperto il ritiro in Trentino sollevando qualche perplessità su quanto accaduto nella scorsa stagione, ovvero sullo sgradito turnover con Lozano: il segnale lanciato a Garcia nella prima di campionato è stato chiaro, il francese può fidarsi di lui.

Maggiore facilità di manovra si è vista nella ripresa, anche perché il Frosinone è calato e si è allungato. Questo ha consentito a Osimhen di essere implacabile quando Di Lorenzo - come sempre bravo nelle due fasi - gli ha offerto il pallone per la terza rete. La cattiveria è stato uno degli elementi che ha permesso al Napoli di Spalletti di creare subito il vuoto tra sé e gli avversari ed è quella che occorre anche nel viaggio che Garcia ha intrapreso con un successo pieno, dopo un brivido iniziale. La sua mano inizia a vedersi, ad esempio nei lanci più frequenti e nel minore possesso palla (Spalletti aveva percentuali schiaccianti, ieri 55 per cento per il Napoli e 45 per cento per il Frosinone). Sono arrivati i primi applausi aspettando tra il doppio abbraccio del Maradona in occasione delle partite con Sassuolo e Lazio.