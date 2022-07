Una fiumana di bambini chiassosi radunata a piazza Municipio. Erano più di centocinquanta sabato mattina, provenienti da alcuni quartieri tra i più difficili della città. Hanno cominciato a urlare a squarciagola slogan a ripetizione e hanno issato i cartelli che avevano preparato. Venivano dai Quartieri Spagnoli, dalla Sanità, da Scampia ma anche dal Vomero e dal Centro Storico. Tra di loro anche figli di immigrati e piccoli del campo rom di via del Riposo.

Non si trattava di una grande baby gang che si è riversata minacciosa nel cuore della city, ma dei bambini della Scuola della pace della Comunità di Sant’Egidio che hanno voluto festeggiare la fine della Summer school con un flash mob e con un messaggio rivolto agli adulti: “no alla guerra, vogliamo la pace!”. Un percorso di un mese cominciato dopo la chiusura dell’anno scolastico, animato dai volontari di Sant’Egidio, lungo il quale i minori hanno potuto studiare e giocare; ma non sono mancate le visite guidate al Museo di Capodimonte e persino qualche bagno in piscina. È stata un’occasione anche per creare amicizie, per parlare di pace e costruire legami con ragazzi di nazionalità diverse. La presenza dei bimbi ucraini ha accresciuto la consapevolezza della necessità di costruire un mondo in pace, senza guerre e violenza. Intanto, la condizione dei minori a Napoli, resta di grande precarietà. Due anni di pandemia hanno come cristallizzato una generazione di bambini. Chi nel 2019 era in prima elementare si è ritrovato quest’anno in terza, come all’improvviso, senza aver accresciuto il proprio bagaglio culturale.



Non sempre la Dad ha fatto miracoli, non sempre tutti sono riusciti a seguirla. Penso soprattutto alle famiglie numerose che vivono nei bassi, dove mettere insieme tre o quattro figli a seguire le lezioni, ammesso che si potesse disporre di altrettanti computer, deve essere stata una impresa improba. Ma ciò che è mancato è stato soprattutto socialità, relazioni, dialogo, crescita educativa. Insomma tutto quanto è racchiuso nella parola scuola.

Quest’anno il rapporto Invalsi rivela che la situazione è migliorata per quello che riguarda la materia di italiano, ma in matematica e in generale nel Sud Italia i risultati non sono certo incoraggianti.



Un altro dato significativo per la città di Napoli è che il numero delle famiglie che gli assistenti sociali di Scampia hanno dovuto contattare dopo la pandemia per la dispersione scolastica è aumentato del 40% rispetto al 2018. Questo significa più abbandono scolastico, più povertà educativa, in quella che comunque resta la città più giovane d’Italia con un forte indice di povertà anche tra i minori. Purtroppo, dobbiamo registrare che mancano ancora i dati ufficiali della dispersione scolastica nonostante gli allarmi e le segnalazioni degli ultimi mesi.

Recentemente si è ripreso a parlare a Napoli di violenza tra i minori e di baby gang. Come se ogni litigio o rancore non potesse che sfociare in un gesto eclatante e violento. Il caso delle ragazzine sfregiate con l’acido per un una banale rivalità in amore è uno degli esempi più indicativi. È il sintomo di un malessere diffuso, di rabbia e di esaltazione della violenza.

E come non ricordare i tanti giovani finiti nella rete perversa della camorra che hanno perso la vita in modo crudele? Ragazzi a cui sono stati rubati anni di vita per un’appartenenza malavitosa o un’amicizia pericolosa.



In questo contesto a cui si aggiungono le notizie di una guerra terribile nel cuore dell’Europa, non si può tardare a parlare di pace alle giovani generazioni. E, la presenza nelle scuole degli alunni provenienti dall’Ucraina, rende ancora più urgente questa necessità.

Allora manifestazioni come quella di sabato a piazza Municipio sono una risposta concreta alla mentalità violenta, un fare gruppo che rovescia la logica delle baby gang. Ma sono anche una strada per combattere l’abbandono scolastico, coinvolgendo minori apparentemente pigri e privi di interessi verso tematiche che potrebbero sembrare lontane e sconosciute. Fare scuola d’estate o far appassionare alla storia della nostra città può essere una scommessa che abbiamo l’obbligo di provare a fare.

I bambini chiedono pace, la desiderano per sé per i loro coetanei.

Ascoltiamo la saggezza dei piccoli di Napoli, facciamo sentire i loro slogan, mostriamo i loro disegni colorati. Per costruire una città più umana e meno violenta bisogna partire dai bambini. Solo così potremo sperare in un futuro migliore. Finché siamo ancora in tempo.