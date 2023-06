Ben 43mila laureati in dieci anni, 17mila solo a Napoli. È il drammatico esodo dei nostri cervelli che negli ultimi dieci anni ha lasciato la Campania per trovare lavoro e certezze al Nord o all’estero. Tutti laureati negli atenei di Napoli, Salerno, Caserta e Benevento, ma anche direttamente in quelle Università settentrionali da cui una volta usciti, arrivano nel mondo del lavoro senza troppi affanni. La fuga di cervelli campani è tracciata dai dati Ista con minuzia e ne destina 36mila al Nord (28% solo in Lombardia) e 7mila all’estero, in particolare Regno Unito, Germania e Francia. Una perdita di capitale umano che impoverisce i territori ma anche le opportunità di colmare quel divario tra Nord e Sud che pare insormontabile.

Proprio per evitare questo esodo drammatico, in campo ci sono varie iniziative, come l’accordo siglato dall’Università degli Studi di Napoli Federico II con Rotary Distretto 2101. «Un accordo importante per la Federico II e per la città. Lavoreremo sulla possibilità di promuovere tirocini nelle aziende dei rotariani, di organizzare iniziative congiunte, per esempio nell’ambito degli 800 anni. Ci rivolgiamo specialmente ai giovani e il messaggio è di cultura e lavoro» ha spiegato il rettore Matteo Lorito.

L’accordo, in linea con l’attività di terza missione dell’Ateneo e con gli obiettivi del Rotary, mira a promuovere «iniziative e strumenti per la diffusione, la tutela e il godimento del patrimonio italiano di storia, d’arte e di natura quali mostre, esposizioni, organizzazione di conferenze, seminari, workshop; promuovere congiuntamente tirocini e stage negli ambiti di interesse; fornire supporto all’organizzazione di eventi e manifestazioni culturali per gli 800 anni della Federico II». Il primo obiettivo dell’accordo è quindi offrire «un’opportunità di lavoro ai federiciani laureati in studi, strutture, aziende, organizzazioni legate al Rotary» ha spiegato Alessandro Castagnaro, docente federiciano e governatore del Rotary Distretto 2101. «In Campania abbiamo circa 2.700 soci, che con la loro attività possono essere fonte di occupazione». Tra i principali progetti c’è «Ulisse 2101. Giovani, aiutiamoli a restare», programma di mentoring per assistere i giovani della Campania nella formazione professionale post laurea e inserimento nel mondo del lavoro attraverso un network di contatti e relazioni dei Club Rotary. Ma anche accordi e convenzioni che consentiranno ai laureati di usufruire di tirocini curriculari e svolgere praticantati abilitanti alla professione, accedere alle strutture di formazione professionale di tecnici specializzati, usufruire di borse di studio bandite dal Rotary International e da enti e strutture collegate.



Inoltre, il Rotary darà supporto all’organizzazione delle attività didattiche che la Federico II svolge già negli istituti di pena. E in questo caso si impegna a effettuare in aziende e studi professionali dei propri associati, una ricognizione di disponibilità ad ospitare ma anche organizzare a distanza, tirocini formativi finalizzati al reinserimento dei detenuti nel tessuto sociale produttivo e nel mondo del lavoro. «Noi offriamo ben 11 corsi di studio nella Casa circondariale di Secondigliano. Abbiamo notato una grande attrattività anche da parte dei detenuti, possiamo esportare il modello ad altri penitenziari, pure femminili. C’è tanto da fare e possiamo farlo insieme al Rotary» ha ammesso il rettore Lorito.