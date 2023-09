È la giornata del lutto cittadino e del funerale del povero Giovanbattista Cutolo. Ed è anche la giornata dove si capirà se «la città ferita nella coscienza» - come ha detto il sindaco Gaetano Manfredi - si inchinerà innanzi alla bara del giovane musicista vittima di una violenza cieca e ottusa di un quasi coetaneo. Un inchino che deve avere il sapore di una presa di coscienza della parte sana della città, chiamata insieme alle Istituzioni e prendersi cura dei suoi giovani. Daniela Di Maggio, la mamma di Giò Giò come lo chiamano ancora gli amici, ha lanciato in questo senso il suo appello: «Che sia il funerale del riscatto di Napoli».

La Di Maggio chiama a raccolta i napoletani e la città sembra avere accolto il grido di dolore - ma anche di speranza - della Di Maggio. Laboriosa l’organizzazione del funerale che si terrà nella chiesa del Gesù nuovo alle 15, a celebrarlo sarà l’Arcivescovo Domenico Battaglia. Ma la bara arriverà in chiesa almeno 90 minuti prima della cerimonia e ad accoglierla dovrebbe essere proprio il sindaco. Sarà il momento in cui si capirà se in Piazza del Gesù Napoli risponderà all’appello di mamma Daniela.

La bara infatti verrà posta al centro della navata perché i presenti possano dare l’ultimo saluto a Giovanbattista. Il piano sicurezza messo in campo dalla Prefettura è tarato per una piazza piena. Con le forze dell’ordine pronte a chiuderla nel momento in cui il numero dei presenti andasse oltre il consentito. Il Comune dal canto suo «Per favorire la partecipazione ai funerali di Giovanbattista in considerazione della massiccia presenza di persone ha predisposto l’installazione di un maxischermo posizionato di lato alla basilica di Santa Chiara in modo da consentire di assistere al rito funebre anche a quanti non riusciranno a trovare posto in chiesa».

Ci sarà in Chiesa il gonfalone della città con le bandiere a mezz’asta in tutte le sedi comunali per l’intera giornata di oggi. Il piano sicurezza ricalca quello che si fa in occasione della festa dell’Immacolata, le strade di accesso saranno presidiate per il controllo dei flussi in entrata, «al fine di evitare che il numero di persone presenti possa superare la capienza dell’area». In Chiesa i posti a sedere sono 700 che diventano il doppio se si considerano coloro che resteranno in piedi. Misure stabilite nel corso di un Comitato in Prefettura al quale ha partecipato l’assessore ed ex Questore di Napoli Antonio De Iesu.

«Auspico come la mamma di Giovanbattista - racconta De Iesu - che ci sia una grossa partecipazione della società civile perché la narrazione di questi episodi e della stessa città non può essere solo quella di fare arrivare più forze dell’ordine serve l’impegno di tutti». Il piano prevede un potenziamento delle misure di sicurezza nella zona in cui è avvenuto l’omicidio e vede in prima linea insieme alle altre forze dell’ordine la Polizia Locale «che attiverà, sia di mattina che di pomeriggio, il presidio da parte di una pattuglia di motociclisti in piazza Municipio e nelle aree limitrofe». Vigili urbani che scorteranno dall’obitorio alla Chiesa la bara del giovane musicista con tanto di picchetto d’onore.

Dunque il popolo di Napoli chiamato a farsi vedere e sentire mentre sul fronte delle autorità è confermata la presenza del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e quella del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Così come quella del vicepresidente della Camera Sergio Costa. Il Pd sarà rappresentato dall’ex ministro della Salute Roberto Speranza. Ma ci saranno anche tanti altri parlamentari di tutti i colori politici che hanno annunciato la loro partecipazione.

Presenti tutte le autorità locali, oltre al sindaco Manfredi il Presidente della Regione Vincenzo De Luca e l’assessore regionale Mario Morcone. L’ente di Santa Lucia sarà presente anche con il suo gonfalone. Presenti i vertici del Tribunale e della Procura, anche quella minorile così come quelli di tutte le forze dell’ordine. Il direttore del carcere minorile di Nisida Gianluca Guida. E ancora Costanzo Jannotti Pecci presidente degli industriali napoletani. Il direttore del Conservatorio di San Pietro a Majella Gaetano Panariello, mamma Daniela al riguardo ha chiesto ai giovani musicisti di tutti i Conservatori della Regione di omaggiare Giovanbattista così in piazza del Gesù potrebbe esserci un sorta di concerto per Giò Giò.

In Chiesa ci sarà anche il sovrintendente del San Carlo Carlo Fuortes. Giovanbattista era un musicista un mondo che mamma Daniele ha chiamato personalmente: sicura la presenza di Marisa Laurito e quella di Francesco Paolantoni ma in Chiesa sono stati riservati diverse decine di posti al mondo dello spettacolo. Non si hanno notizie invece su cosa farà il Calcio Napoli di patron Aurelio De Laurentiis che pure è stato invocato dalla signora Daniela. Funerali che saranno trasmessi in diretta da Canale 21 «per testimoniare che la città, la regione ed il paese intero si stringono intorno al dolore della famiglia Cutolo-Di Maggio che piange un figlio di Napoli».