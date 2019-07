Quell'inutile battaglia ​contro l'Ufo di via Marina

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 31 Luglio 2019, 00:00

Il fungo pubblicitario in corso di realizzazione in via Marina è diventato l’ennesimo terreno di scontro fra amministrazione comunale e associazioni che si occupano della tutela del paesaggio. Le stesse associazioni che, a suo tempo, se l’erano presa coi “totem” pubblicitari (alcuni dei quali, in verità, assai malamente posizionati), e che poi hanno avuto da ridire su numerose altre questioni, alcune di madornale impatto (si pensi allo scandalo Monumentando, oppure al famigerato “Nalbero”),...