Furto nel ristorante di Pozzuoli, rubati anche dolci e frutti di mare

Sabato 5 Ottobre 2019, 00:00

Hanno portato via di tutto, perfino i frutti di mare e i dolci dai vassoi, lasciando nel locale solo tavoli, sedie e qualche utensile da cucina. Così una banda di ladri ha svaligiato il ristorante «Luna Rossa» di via San Gennaro Agnano, nei pressi del vulcano Solfatara e l’Accademia Aeronautica di Pozzuoli. Il raid è andato in scena nella notte di giovedì. Per accedere nel ristorante i ladri hanno sfondato l’ingresso della cucina. Una volta dentro hanno agito indisturbati, rovistando e...