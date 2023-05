A Hiroshima si è visto un mondo nuovo. Il dopo Guerra fredda non c’è più e l’equilibrio globale non si vede ancora, ma il G7 di Hiroshima ha sancito il ritorno del liberalismo. Si tratta di una svolta storica. Un organismo pensato negli anni ‘70 e formalizzato solo nel 1986, come cabina di confronto delle maggiori economie industriali, declina la risposta ai temi della sicurezza e della difesa delle istituzioni democratiche. La riscossa del liberalismo rivoluziona il sistema internazionale. Quando, oramai più di trent’anni fa, fu ammainata dal Cremlino la bandiera rossa, sembrò concludersi una crisi simultanea che aveva travolto i regimi comunisti dell’Europa orientale e avviato l’implosione dell’Unione Sovietica. Anche la Cina accelerò la sua svolta capitalista, ma solo dopo aver represso le manifestazioni democratiche e messo in sicurezza il potere del partito comunista. Le risposte alla fine della Guerra fredda furono complesse, ma all’interno di uno schema generale. Una parte importante della società internazionale si convinse che l’integrazione di mercati e capitali, con l’impressionante circolazione di uomini e idee, avrebbe favorito la democratizzazione delle potenze dell’Asia e di nazioni in Africa e America.

In sintesi, la Seconda globalizzazione, garantendo ricchezza e crescita, sarebbe stata levatrice di libertà e, soprattutto di sicurezza globale. Invece, con l’inizio del nuovo millennio, con ritmi e progetti diversi, i nemici della democrazia si allinearono nella contestazione alle istituzioni liberali e soprattutto al potenziale contagio dei suoi principi. All’inizio il pericolo sembrò limitato. C’era un mondo islamico dove il fondamentalismo visse con orrore l’espansione di questi valori, con il corollario della liberazione femminile e della laicizzazione della società. Ci furono declinazioni diverse, dal terrorismo di Al Qaeda o dell’Isis fino alla brutalità di regimi come quello di Teheran o dei Talebani, ma con l’obiettivo di consolidare o rivendicare una visione politica ed ideologica teocratica, intollerante e illiberale.

Non mancava una rinascita del post-marxismo, concentrato in America Latina, dove il regime cubano riuscì a sopravvivere alla fine dell’Urss trovando nuovi alleati. Il Foro di Sao Paolo, l’alleanza di partiti, gruppi guerriglieri e movimenti radicali, produsse alcune forze politiche democratiche e, allo stesso tempo, un temibile movimento politico-ideologico autoritario: il castro-chavismo. Questo riuscì ad impiantare feroci dittature in Venezuela e in Nicaragua, e relazioni con gruppi narco trafficanti e populismi radicali latini, capaci però di un rassicurante lasciapassare ideologico. Anche questo tema fu sottovaluto, non era certo così forte da cambiare il senso del G7. Solo la Russia e la Cina potevano modificare l’agenda dell’ordine mondiale. Le due maggiori autocrazie, invece di prestarsi al processo di democratizzazione predicato senza convinzione dagli occidentali, decisero di far coincidere il proprio ruolo con quello delle stesse istituzioni, assorbendole definitivamente. Il partito oligarchico russo e quello comunista cinese rilanciarono progetti nazionali e globali. Putin fece della Russia l’interlocutore dell’Europa nel sistema energetico, centralizzando potere e consenso in patria.

Si accreditò come statista riverito, anche dal G7, ma liquidò le opposizioni, mentre avviava un programma imperiale con campagne militari aggressive e brutali in Georgia, Ucraina e Siria.

Il partito comunista fece della Cina la fabbrica del mondo, offrendo prodotti a basso prezzo e manodopera ancora più economica, in cambio di tecnologia e risorse occidentali, e per primo proprio dai paesi del G7. Mentre loro offrivano uno spazio straordinario ai cinesi, questi rafforzarono una autocrazia a partito unico con una imponente base capitalista, a controllo statale. Con la grande crisi economica iniziata nel 2008, cominciarono poi a ribaltare l’equilibrio globale, affermando un progetto di potenza politico-militare e di influenza finanziaria-commerciale, direttamente in Africa e Asia, indirettamente in Europa e America Latina. Senza dimenticare di tutelare i principi autocratici, demolendo la dissidenza interna, quella tibetana e musulmana, soprattutto la pericolosa, vitale e resistente democrazia di Hong Kong.

Il quarto nemico era la narrazione interna. Nelle società democratiche, garantite dalla assoluta liberalità e intensità del confronto interno, prese quota il tema dell’inarrestabile declino dell’Occidente, corollario del tentativo sistematico di demolire o cancellare le radici della democrazia liberale. Con uno spirito iconoclasta verso il passato o giustificatorio verso culture totalizzanti, con rancori dei populismi di destra o furori dei radicalismi di sinistra, si convergeva verso la critica permanente ai principi liberali. Sembrava un processo inarrestabile, e invece così non è stato.

La pandemia fu un punto di svolta. Cina e Russia si proposero come autocrazie efficienti, sostenendo di poter difendere con soluzioni autoritarie i propri cittadini e con azioni statali la produzione di vaccini. Fu solo con il passaggio tra il 2020 e la fine del 2021 che iniziò a capovolgersi questo scenario, con la ripresa di forza e orgoglio delle democrazie occidentali. In poco più di un anno, con una combinazione di investimenti statali e imprese private, i paesi liberali riuscirono in un successo storico, ancora tutto da rielaborare. Furono prodotti vaccini efficienti, gestendone la distribuzione alla popolazione e poi a molti altri paesi del mondo, senza mai rinunciare a principi e valori democratici. Cina e soprattutto Russia prima restarono al palo, alla fine dovettero adeguarsi alle politiche occidentali.

Subito dopo, all’inizio del 2022, Putin invase l’Ucraina. Questa volta scommise sulla forza, ma sempre per cambiare l’ordine mondiale. Puntò sulla debolezza delle democrazie, sulla potenza della narrazione anti-occidentale, sulla resa degli ucraini. Invece finì per favorire la svolta iniziata due anni prima. Il sostegno all’Ucraina fu generale. L’aspetto più visibile fu il gruppo di contatto di Ramstein. Una operazione mai vista, di dimensioni superiori a qualsiasi altra esperienza, anche durante la Guerra fredda. Usa ed Europa si sono poste al centro di una rete di cinquanta democrazie, unite per aiutare il paese aggredito, del tutto indifferenti ai continui annunci della impossibilità della resistenza o peggio della fragilità dell’alleanza dei cantori dell’Occidente sconfitto.

La rinnovata leadership degli USA nella rinascita della Nato, come la unità dell’Europa rispetto alla crisi energetica, hanno segnato il passaggio decisivo. Che resta tale, e mai scontato. Nell’autunno, quando tanti giovani coraggiosi hanno sfidato l’autocrazia iraniana e la dittatura cubana, sono finiti vittime di repressioni pesanti e crudeli. La svolta però non si è arrestata. Il G7 in Giappone ne rappresenta un passaggio decisivo. C’erano il presidente indiano e quello ucraino. Il primo fa parte del Quad (Quadrilateral Security Dialogue), un gruppo di contenimento della Cina che unisce Usa, India, Australia e Giappone. Per la prima volta ha pure abbracciato Zelensky e ha condiviso un confronto sulla guerra.

Soprattutto, il G7 è coinciso con l’avvio dell’alleanza per una rinnovata aviazione ucraina integrata con i sistemi occidentali. Ed è stato connesso alla difesa della democrazia di Taiwan. Soprattutto, si è caricato il tema della sicurezza: vuole portare XI e la Cina su un terreno di rispetto dell’equilibrio mondiale, evitando una guerra nel Pacifico che replichi o aggravi quella in Europa (e magari le congiunga). Il G7 ha così confermato il grande tema del ritorno del liberalismo. Con la sua forza di contagio e mai scontate responsabilità verso verso chi, da Taiwan all’Iran, spera nell’aiuto e nella forza della democrazia. Insomma il liberalismo è tornato, ma certo non ha vinto. Saranno la guerra in Europa, la sfida diplomatica nel pacifico e la forza delle sue idee a verificare e misurare la tenuta e della forza la democrazia nel XXI secolo.